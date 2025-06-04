前立委陳歐珀涉貪遭聲押 北院20:00開羈押庭

前立委陳歐珀遭聲押，北院輪值法官定於今晚8時召開羈押庭。（記者劉信德攝）

2025/06/04 16:06

〔記者張文川／台北報導〕前立法委員陳歐珀被控於立委任內，涉收受商港承租業者「聯興國際物流公司」的不正利益或賄賂約數百萬元，替聯興出面向台灣港務公司協調爭取管理費打折、租金不調漲，並推動「商港法」修法，以利聯興向造成碼頭設備受損的船公司求償，台北地檢署今晨複訊後，認為有勾串、滅證、逃亡之虞，向台北地院聲押禁見陳歐珀；北院輪值法官定於今晚8時召開羈押庭。

北檢昨指揮廉政署兵分14路搜索，約談陳歐珀及其妻子徐慧諭、涉行賄的聯興物流創辦人洪英正等9名被告到案，昨晚陸續移送北檢複訊，檢方凌晨3時許決定聲押禁見陳歐珀，其涉犯罪名為不違背職務收賄、公務員財產來源不明、洗錢等罪。

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檢方凌晨另諭令洪英正300萬元交保、徐慧諭80萬元交保、陳的特別顧問洪文宗50萬元交保、民進黨前副祕書長許仁圖30萬元交保、聯興會計葉珍琳10萬元交保，其餘3人請回。

檢廉調查，陳歐珀於立委任內，涉嫌收受洪英正提供的不正利益，為洪奔走協調處理基隆東岸碼頭租金及管理費事宜；2018年德國籍貨櫃輪梅爾斯號意外撞擊基隆東岸碼頭，致使聯興承租的貨櫃儲運場起重機、貨櫃受損，聯興求償不順。

陳歐珀遂於2020年推動「商港法第72條」修法，欲將船舶若造成民有商港設施受損，納為可勒令船舶停止作業或禁止出入港的事由。檢廉接獲檢舉疑涉不法，昨天發動搜索約談，複訊後聲押陳歐珀。

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