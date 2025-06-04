陸軍少校作戰官申報出外督考卻帶小三出遊 依違抗命令罪判2月徒刑定讞

陸軍教指部李姓少校作戰參謀官假藉外出到部隊督導，卻是帶著小三出遊偷情，經桃園地院依違抗命令罪判處2月徒刑，緩刑2年定讞。（記者余瑞仁攝）

2025/06/04 16:04

〔記者余瑞仁／桃園報導〕國防部陸軍教育訓練暨準則發展指揮部作戰研發處李姓少校作戰參謀官，2022年10月1日假藉外出到部隊督導教育召集，卻攜小三偷情，事後被綠帽夫檢舉曝光，桃園地院以簡易判決，依違抗命令罪判處李男2月徒刑，緩刑2年，並支付公庫10萬元；桃園地檢署上訴主張加重刑度，二審合議庭認為原審量刑和緩刑宣告合理，駁回檢方上訴定讞。

原判決指出，36歲李男案發時為陸軍教準部作戰研發處的少校作戰參謀官，職掌動員及戰情業務，2022年10月1至7日承辦教準部所屬陸軍部隊訓練北區聯合測考中心動員教召任務。李男於同年9月30日上午「教召督導任務提示」會後，在公差派遣系統製作「10月1日8至17時督導北測中心後備戰車群戰一營」，還申請170元自駕交通費、雜費400元的出差派遣單送核。

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然而李男卻於申報外出督考教召任務當天，帶著小三出遊，並未前往新竹湖口北測中心執行督導任務。直到同年11月間，李男小三的丈夫發現被綠，向軍方舉報李少校不當交往有夫之婦，陸軍教準部展開調查發現上情，李男也因此未核銷公差費用，所申請領取交通費與雜費未果，軍方仍依違抗命令罪嫌將李送辦。

案經檢察官起訴，桃園地院一審以簡易判決，法官認為李男未遵守軍事命令，未履行督導職責，影響軍隊紀律，並試圖申報不實交通及雜費，行為不可取，考量其犯後坦承犯行且未獲取犯罪所得，犯罪動機單純、且素行尚可，因此判處2月徒刑可易科罰金，且因李男並無前科而宣告緩刑2年，並向公庫支付10萬元。

檢方認為刑度過輕，對緩刑宣告也有意見，因此提起上訴。桃院二審合議庭認為，原審經合法恰當判斷犯罪及量刑因素，並未濫用裁量權，符合公平正義原則，駁回檢方上訴，維持原判。

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