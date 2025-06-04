女行員勾結詐團開戶騙2.7億 幕後控台、水房幹部落網

警方查扣價值700萬元百達翡麗 Nautilus與浪琴、勞力士等3支名錶，以及名牌提包、項鍊等、筆電、手機、點鈔機等贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/06/04 16:06

〔記者邱俊福／台北報導〕檢警單位前年破獲國內首例女銀行行員成詐團內鬼案，逮捕綽號「鳳凰」、被境外假投資詐騙集團吸收的時任中國信託商銀內湖成功分行女行員朱紫彤以及控員、收簿、人頭等27人後，刑事局偵七大隊第一隊持續溯源追查，去年底再逮該詐團在台幕後控盤首腦白正凜，以及張姓水房幹部等2人到案，並移送桃園地檢署偵辦，皆被檢方聲押獲准，前月並已依法起訴，將白男求處15年重刑。

警方表示，32歲白男勾串境外假投資詐騙機房，為能順利洗錢，以開通帳戶5萬元、外幣帳戶4萬元的利誘方式，吸收銀行行員協助幫人頭綁定約定帳戶、調高轉帳額度、申設外幣帳戶等，讓贓款可短時間層層轉匯，隱匿不法金流。

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另一方面，該集團透過假求職廣告，誘騙人頭戶提供自身銀行帳戶資料與手機，並由控員帶人頭前往指定銀行開戶。前年檢警先後循線逮捕女行員朱紫彤等27人送辦。

警方經持續追查金流發現，該集團配合境外投資詐團，以「Eva金牌學堂」、「台股胖達叔」等投資群組題材，誘騙被害人匯款投資股票，清查被害人超過300人，財產損失高達2.7億元。

去年11月底，循線將隱身幕後的白男、張男逮捕，查扣價值700萬元百達翡麗Nautilus與浪琴、勞力士等3支名錶，汽車2部、名牌提包、項鍊等、筆電、手機、點鈔機等贓證物。警詢後，依詐欺、組織犯罪、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。

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警方查扣價值700萬元百達翡麗 Nautilus名錶。（記者邱俊福攝）

警方在松山機場逮捕正入境的張姓水房幹部。（記者邱俊福翻攝）

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