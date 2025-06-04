宮廟利誘軍人拍投降影片發展組織10人定讞 寶陽會李慧馨判6年8月

太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨判處6年8月徒刑定讞。（資料照）

2025/06/04 15:45

〔記者張文川／台北報導〕在新北蘆洲經營宮廟的31歲太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨，被中共吸收在台發展組織，夥同手下陳柏熹、退役士官彭家和，物色吸收缺錢花用的現退役軍人加入，並要求他們持五星旗拍攝「心戰投降片」，並交付軍中情資以換取報酬；高檢署依違反國安法、違背職務收賄等罪起訴10人。高等法院今年2月將李慧馨判處6年8月徒刑、褫奪公權3年，9名共犯各判6月到5年2月徒刑；最高法院今駁回檢、辯上訴，全案定讞。

全案有8名現退役軍士官兵涉案，階級最高為一名中尉，其餘為士官、士兵，軍種包括陸軍、海軍、憲兵。9名共犯的刑度，彭家和依3件違背職務期約賄賂罪併判4年8月，陳柏熹依交付賄賂罪判刑2年2月，現役軍人吳泳承依違背職務收賄罪，判刑5年2月。

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張泰毓、林士頡、陳韋勛、劉軒、等4名現役士官，配合拍攝投降的心戰影片，均依違背職務期約賄賂罪，各判刑3年2月至5年8月；退役士官李姚浩恩，依交付賄賂罪、發展組織罪判2年8月；陳姓士兵拍攝提供總統維安資料，判處6月徒刑。檢察官與李慧馨、吳泳承、劉軒、李姚浩恩、張泰毓、林士頡等6人上訴三審，均被駁回。

本案是首件由警方破獲的國安案件，全案起於羅東警分局偵查佐林聖展，於偵辦郭台銘募集連署書案時，從涉嫌從事放款的業者手機中查出，有軍人在販售軍事機敏資料、還拍攝投降影片等線索，報告檢察官，檢警組成專案小組偵破此件國安案件。

因是國安案件，全案由高檢署指揮刑事局、宜蘭縣警局偵辦，查出主謀李慧馨，平日在新北蘆洲經營宮廟，私下實為太陽聯盟寶陽會副組長，平時吸收退役軍人辦事，與陳柏熹、彭家和為中國發展組織。

彭男利用過去在軍隊認識的同袍，向缺錢花用的現役軍人宣稱「只要幫忙刺探、收集軍事機密，以及拿五星旗拍攝投降影片，向中國表示效忠」，就能賺取報酬，成功吸收7名現役、退役軍士官多次交付軍事機敏資料，5名現役士官身穿軍服拍片換現金，依軍階可各獲5萬至30萬元報酬，但被偵破前，僅有劉軒拿到15萬元，其他皆尚未取得酬金。

法院認定彭男等8名現退役軍人，領有國家俸祿，竟違背忠誠義務，利益薰心，洩漏或交付多項軍事機密，嚴重危害國家安全，應以法律嚴厲制裁，各自依犯案程度分別量刑定讞。

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