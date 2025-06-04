日劇「行動急診室」新北版 消防局演練快搜搭配醫護搶救人命

新北市消防局結合地方醫院醫護，合辦快搜、醫院雙軌派遣演練，模擬在災害現場，搶救受困民眾，當場輸血、開刀，搶救生命，宛如日劇行動急診室新北翻版。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/04 15:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕因應地震等重大災害發生時，恐釀成嚴重傷亡，新北市消防局今天舉辦嚴重創傷受困患者「快搜、醫院雙軌派遣演練」演練，模擬地震釀成房屋倒塌，民眾遭混凝土塊壓傷受困，特搜人員搭配亞東醫院、新北市立聯合醫院等醫護，給藥、現場手術、協助患者脫困、到院急救，宛如日劇「行動急診室」的台灣新北版，逼真場景讓民眾嘆為觀止。

近來謠傳日本地震不斷，各國官方也闢謠，但也喚起民眾對遭遇震創等複合型災害時的危機意識，也考驗救災單位事前準備。

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新北市消防局預估轄區發生重大災害，發生民眾受困瓦礫堆、傷勢嚴重、無法馬上脫困，現場如何救援？今天結合亞東醫院及新北市立聯合醫院，辦理「快搜、醫院雙軌派遣演練」，模擬多名患者遭倒塌重物壓住，無法立即救出，生命垂危的搶救實境。

消防局119派遣分隊、同步通報醫院支援，醫院端派出1名醫師與2名護理師，與消防局高階救護隊（TP+）趕赴現場，新北市立聯合醫院同步提供血液和藥品，交由快搜部隊醫療組運送至災害現場。

醫護人員到場後，立刻為傷者施打止痛藥、進行神經阻斷與輸血，減輕疼痛與失血，並與快搜部隊及高階救護隊合作完成脫困作業，整體流程緊湊、分工明確，現場醫療與搜救無縫接軌。

快搜隊與醫護人員深入現場，聯手急救的驚險一刻，宛如日劇行動急診室的場景重現，讓民眾了解真正發生災難時，醫療直接送進災區，當場手術，為傷者搶得生機。

消防局局長陳崇岳指出，以往工地或山區案例，現場缺乏醫療人員協助或無適當的急救藥品及器材，造成傷者無法即時處置，錯失黃金搶救時間；今天演練的「雙軌派遣」流程，就是希望未來只要發生患者長時間無法脫困、又有生命危險的狀況時，醫療人員能第一時間趕到現場、和消防人員一起搶救患者，真正落實「有傷就救、有命必搶」的行動目標，消防局將持續守護市民的安全與生命。

新北市消防局結合地方醫院醫護，合辦快搜、醫院雙軌派遣演練，模擬在災害現場，搶救受困民眾，當場輸血、開刀，搶救生命，宛如日劇行動急診室新北翻版。（記者吳仁捷翻攝）

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