影片曝光！休旅車撞斷路燈噴飛砸2車 遭波及司機：急煞仍閃不掉

休旅車失控撞斷路燈，路燈再砸損2輛車。（民眾提供）

2025/06/04 14:57

〔記者湯世名／彰化報導〕1輛休旅車今天（4日）行經彰化市中央路時突然失控將中央分隔島的路燈撞斷噴飛，不料路燈倒下後卻又不偏不倚砸向一旁的小貨車與休旅車，共造成3輛車受損，肇事休旅車的駕駛輕傷送醫治療。被波及的小貨車司機餘悸猶存地說，對方撞斷燈桿後，他雖緊急煞車仍閃不掉，警方已針對肇事原因與責任進行釐清。

彰化警分局調查，這起事故發生在今天上午10點42分，1輛由38歲男子駕駛的休旅車行經彰化市中央路與崙平南路口時，突然往左偏移並撞斷中央分隔島上的路燈，路燈噴飛後又砸向對向1輛小貨車，砸完後倒下再次撞擊與肇事車輛同方向的休旅車，造成3輛車都受損。

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事故發生後警方與消防人員據報趕抵現場，肇事休旅車駕駛左手、左腳擦傷，送秀傳醫院治療，並無大礙；被波及的休旅車與小貨車駕駛則都未受傷，僅受到驚嚇。

小貨車駕駛表示，當時他在對向車道，緊急煞車也閃不掉；被路燈撞擊的休旅車駕駛則說，他煞車與閃車都閃不掉，懷疑對方是開車恍神；肇事的休旅車駕駛則說，他衝到分隔島時氣囊就爆開，並非開車恍神，事後也不知是怎麼發生的。

路燈被休旅車撞斷噴飛砸2輛車。（民眾提供）

小貨車車頭被斷裂傾倒的路燈砸損。（民眾提供）

肇事休旅車氣囊爆開，左前輪也爆胎。（民眾提供）

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