為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    提款當業務跑 詐團車手2個月內提1200筆

    24歲的黃姓男子，從4月起活躍於雙北及桃園地區擔任詐騙集團車手，光是在內湖區就提領了31筆詐騙金，金額高達78萬4千元。（記者鄭景議翻攝）

    24歲的黃姓男子，從4月起活躍於雙北及桃園地區擔任詐騙集團車手，光是在內湖區就提領了31筆詐騙金，金額高達78萬4千元。（記者鄭景議翻攝）

    2025/06/04 14:56

    〔記者鄭景議／台北報導〕24歲的黃姓男子，從4月起活躍於雙北及桃園地區擔任詐騙集團車手，光是在內湖區就提領了31筆詐騙金，金額高達78萬4千元，總計提領次數高達1200筆，提領詐騙款項像跑銀行業務一樣熟練，內湖分局警方5月初在新北市板橋區黃男住處順利收網破案，全案依涉嫌詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌，移送士林地檢偵辦。

    警方指出，黃姓車手四處奔走，提款地點涵蓋超商ATM及各大金融機構，不到2個月時間，行跡遍及雙北與桃園3地，總提領筆數高達1200筆以上，實際金額恐更驚人，詐騙金額來源從假投資、猜猜我是誰、靈骨塔皆有，警方目前持續擴大清查中。

    內湖分局接獲多起提款熱點通報後，成立專案小組調閱監視器畫面，發現該車手提領手法熟練，為躲避查緝，居無定所、行蹤飄忽。警方經過連日追查，掌握黃男身分後，報請士林地檢署核發拘票及搜索票，並動員多名警力，在新北板橋黃男住家一舉將他逮捕。

    警方當場查扣智慧型手機1支、平板電腦1台、他人金融提款卡7張，及犯罪所得現金6萬多元。黃男到案後坦承擔任車手，但聲稱自己沒有從中分紅，警方對此說法持保留態度，全案依涉嫌詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌，移送士林地檢偵辦。

    內湖警方提醒，提防詐騙車手有跡可循，像是持有多張提款卡、戴鴨舌帽與口罩遮掩身分、提領時神情緊張、反覆使用ATM或在周邊徘徊觀察等異常行為，都是常見徵兆。

    警方也呼籲民眾多加留意，如發現可疑人士，可上「165全民防騙網」查詢「車手通緝專區」，或透過165打詐儀表板提供線索；民眾若成功協助警方查獲車手，還可獲得每案5萬元的檢舉獎金，齊心防詐，人人有責。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方經過連日追查，掌握黃男身分後，報請士林地檢署核發拘票及搜索票，並動員多名警力，在新北板橋黃男住家一舉將他逮捕。（記者鄭景議翻攝）

    警方經過連日追查，掌握黃男身分後，報請士林地檢署核發拘票及搜索票，並動員多名警力，在新北板橋黃男住家一舉將他逮捕。（記者鄭景議翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播