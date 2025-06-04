「火鍋界愛馬仕」二本松老闆涉行賄 聲明檢舉人是對他家暴加害者

二本松餐廳負責人林建宏。（資料照）

2025/06/04 14:31

〔記者王定傳／台北報導〕知名頂級火鍋、火鍋界愛馬仕「二本松」的負責人林建宏，涉嫌因違建問題向台北市建管處人員行賄，檢方訊後諭令他10萬元交保；林建宏今日發表聲明表示，本案檢舉人身分，是對他施以家庭暴力的加害者，對方透過浮濫檢舉與不實消息，意圖對他造成傷害，他向來全力配合，對於違建或違法使用的問題，也願意接受市府裁罰，並配合市府要求進行改善。林強調：「本人也全力配合司法調查，期盼檢廉得以釐清真相，並還給本人清白」。

以下為林建宏的聲明：

就媒體報導，有關檢廉獲報，市政府建管處於本人經營「二本松」被檢舉違建問題時，涉有收賄而未予處置部分，本人作以下幾點聲明：

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首先說明，本案之檢舉人身分，為對本人施以家庭暴力之加害者，本人已經於113年3月間對檢舉人申請保護令，也獲得法院核發。惟對方仍持續透過浮濫檢舉與不實消息，意圖對本人造成傷害。

本人經營之餐廳自112年11月迄今，幾乎每週，甚至曾有一天3次，遭人以相同或不實事由，不斷向台北市政府警察局、都發局、商業處、新工處、衛生局、消防局、財政部國稅局、台電公司等單位檢舉。

浮濫檢舉導致公務人員每天來餐廳檢查，本人向來全力配合，對於違建或違法使用的問題，本人也願意接受市府裁罰，並配合市府要求進行改善。本人也全力配合司法調查，期盼檢廉得以釐清真相，並還給本人清白。

本人餐廳違建問題致生本案而造成社會大眾關注及耗費司法資源，實感萬分抱歉，而本人所經營之二木松餐廳，自110年創立以來，主打嚴選一系列新鮮及頂級食材，用餐過程由專人桌邊服務，並以「回歸食材本質，探索食材根本」及「天然、無添加、無加工、健康」為經營理念，我們將一本初衷，持續為大家服務。客人，就是我們的夥伴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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