彰化某國小男班導拿OK繃貼女學生乳頭稱「健康教育」 一審判決出爐

彰化縣一名國小女學生不喜歡穿內衣，又因天氣悶熱，衣服磨擦胸部會感到不舒服，因此向男導師求助；男導師將她帶到廁所，用OK繃貼住乳頭，男導師後又被查出曾觸摸2名女學生胸部，示意圖。（資料照）

2025/06/04 15:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名國小女學生（A生）不喜歡穿內衣，又因天氣悶熱，衣服磨擦胸部會感到不舒服，因此向男導師求助；男導師將她帶到廁所，用OK繃貼住乳頭，此事被父母發現憤而對導師提告。班導師辯稱，他是徵得女學生同意才做此事，且由女學生主動掀起衣服，他自認沒有猥褻之意才做此事。

此外，該名班導師也利用教授健康教育課程的的機會觸摸另外2名（B、C生）女學生的胸部。法官認為，班導師的猥褻行為對3名學童已造成相當大的影響，依對未滿14歲之女子為猥褻之行為共3罪，各處有期徒刑6月，合併判處班導有期徒刑1年，得易科罰金。

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判決書指出，案發當時為打掃時間，女學生向導師反映自己沒穿內衣會造成衣服和胸部磨擦，感到不舒服；導師便將她帶到廁所，進入廁所後，由女學生主動掀起衣服，由導師拿OK繃貼住對方乳頭，以緩解不舒服，過程約2至3秒鐘。

此事爆發後，引發校方重視，後來又查出導師在無人的教室對另外2名女學生，以教授健康教育課程為由，觸摸2名女學生的胸部。

導師辨稱，自己行為的目的在於改善女學生身體的不適，他是基於教育、照顧孩子的目的，過程中都有獲得女學生的同意，客觀行為不是滿足自己的性慾，這並不是猥褻。

但女學生的辯護律師表示，3名被害女學生持續出現安全感缺乏、情緒麻木、過度警覺等身心反應，影響其學校生活及心理適應，目前經輔導後，狀況才緩解，可見被告的猥褻行為，對於被害人影響相當大，由於導師堅持不認錯，因此家長皆拒和解。

法官表示，被告身為被害人的導師，明知她們年紀尚幼，性自主意願尚未完全成形，雖然從被告所為的客觀舉止看來，無法排除被告辯稱是為了教育目的、協助緩解女學生不適為真，但其不顧孩子的感受，貿然從事本案具有高度性關聯的行為，對被害人造成心理影響，另考量本案行為強度、方式尚非非常嚴重，基於行為罪責，構成本案刑罰的框架上限，依對未滿14歲之女子為猥褻之行為共3罪，各處有期徒刑6月，合併判處阿倫有期徒刑1年，得易科罰金。可上訴。

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