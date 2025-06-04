板橋派出所男警酒醉抱學弟捏胸 調地處分

板橋警分局傳學長性騷學弟。（記者徐聖倫翻攝）

2025/06/04 14:18

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋警分局板橋派出所王姓員警，4月份某天休假日醉醺醺地返回派出所準備上樓回宿舍，進門見到值班台的學弟，突然一把緊抱，手捏胸部，學弟不堪受辱，於是向所長報告。本案依規定啟動性平調查，學弟在分局協助下進行性騷擾申訴，王員則調地處分。本案現已通報新北市警局婦幼隊，審議結果出爐後將再對王員行政懲處。

據悉，王員為警專第32期畢業生，有穩定交往的女友，平時他較為熱情外向，也認為每個人都能與他很要好。學弟表示，王員與他都住在派出所樓上宿舍，王員平時開玩笑就沒什麼邊界感，不會拿捏分寸，常常對他摸來摸去以為很好玩。

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上月26日，學弟上午在值班台值班，王員喝得醉醺醺返抵派出所，看到「要好」的學弟在值班台值班，他又開起沒有邊界感的玩笑，一把將學弟抱住，還捏他的胸部。學弟警告訴王員上班時間不要亂，王員這才上樓。不料沒過多久王員又下樓，繼續騷擾學弟，學弟決定不忍了，下值班後馬上向所長報告。

所長針對學弟指控向上通報，啟動性平調查，當天王員就被調地處分。王員表示，自己沒有惡意，他認為自己是在跟學弟打鬧，沒有意識到學弟認為這個舉動不舒服，他感到很抱歉。

板橋警分局表示，本案已通報婦幼隊，將由婦幼隊審議結過出爐，再進行行政懲處。分局強調，本案將勿枉勿縱，也將加強教育宣導性平觀念，以及叮囑同仁謹言慎行。

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