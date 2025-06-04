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    首頁　>　社會

    高檔單車家門口被偷 失主竟在派出所認出也來報案的偷車賊

    董嫌順手牽手騎走高檔美國Schwinn 單車。（讀者提供）

    董嫌順手牽手騎走高檔美國Schwinn 單車。（讀者提供）

    2025/06/04 14:59

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市南屯區廖女將百年美國單車品牌Schwinn、市價近2萬元愛車放在家門，竟遭竊賊順手牽羊，廖女趕往黎明派出所報案，涉嫌偷車的董姓竊嫌當時因戶頭遭盜領，也在尋求員警協助，廖女猛然瞥見董嫌貌似偷車男，董嫌見無法狡辯抵賴，承認為了「趕著去看病」才偷車代步，警方依竊盜罪嫌送辦。

    台中市第四警分局今表示，廖女兒子於1日將高檔愛車「小白」停放在自家門口未上鎖，遭徒步經過男子偷騎走，廖女氣憤不已，去派出所報案，意想不到的是竟與竊賊「正面對決」，協助警察在所內識破並成功逮到董嫌，趕往中山醫學大學附設醫院大慶院區尋回失竊單車。

    警方查出，董嫌去醫院回診途中偷腳踏車代步，之後便將贓車棄置在醫院門口自行離去，而董嫌於當天也剛好去黎明派出所報案，他聲稱帳戶遭盜領，沒想到剛好巧遇去報案單車失竊的廖姓女車主，她描述案發過程及竊嫌特徵，瞥見董嫌容貌相近，警方當場比對監視鏡頭後，確認董嫌就是竊嫌。

    董嫌眼見賴不掉，支支吾吾坦承早將車棄置於醫院周邊，員警將董嫌押往找車，順利在醫院門口找到贓車，並載回Schwinn單車物歸原主，廖女見愛車失而復得，大讚員警積極協助，也笑稱與竊賊面對面「賊星該敗」，警方詢後將全案依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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