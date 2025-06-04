嘉義女子酒駕連撞3車逃逸 車牌掉現場警循線逮人

李姓女子涉嫌酒駕擦撞路旁3輛汽車後逃逸，過程遭民眾拍到。（民眾提供）

2025/06/04 14:13

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市一名32歲李姓女子6月3晚上9點許，開車行經泰山一街、泰瑞二街口，擦撞路邊3輛汽車後肇事逃逸，警方在現場尋獲疑似肇事車輛掉落車牌，案發後約1小時循線查獲李女，酒測發現有酒駕情形，警詢後，依公共危險罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義市泰山一街、泰瑞二街口昨晚發生碰撞巨響，其中賓士車、小貨車、休旅車等3輛車遭不明人士擦撞，附近住戶及車主聽到聲響外出查看，發現車子被撞壞，肇事的人卻已不知去向，急忙報警到場處理。

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受害休旅車主表示，接獲警方通知才知道車子被撞，到場發現後車撞到他的車，他的車再撞到前車，將連繫保險公司做後續處理；受害賓士車主說，目測修理恐花費10幾萬元以上。

警方依疑似肇事車輛掉在現場的車牌，循線追查，查到32歲李姓女子涉案；警方調查，李女駕車外出購物，行經泰瑞二街不慎撞到路旁3輛汽車，仍繼續駕車回家，並將車子停放在博愛路上，警方找上門、經酒精測試，發現李女酒測值超標，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

停放在路邊的汽車無故被撞爛。（民眾提供）

李女涉嫌撞車後肇事逃逸，警方依現場掉落車牌，循線查獲移送法辦。（民眾提供）

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