超級檢舉王！他瘋狂檢舉交通違規 5個月高達2千件

今年1~5月單一檢舉人中檢舉最多的達2000餘件，平均1天多達13件，堪稱「超級檢舉王」。（資料照）

2025/06/04 14:40

〔記者湯世名／彰化報導〕檢舉達人還是魔人？彰化縣警局交通隊統計，今年1月1日至5月31日止，共受理交通違規檢舉5萬1119件，其中單一檢舉人中檢舉最多的達2000餘件，平均1天多達13件，堪稱「超級檢舉王」。據了解，該名檢舉人每天騎機車出門，還配備高階行車記錄器，其檢舉項目以汽機車未打方向燈最多，由於不同路口可以重複檢舉，還有1輛汽車同時間被檢舉3次之多。

為避免浮濫檢舉，交通違規檢舉從去年6月1日起限縮，到今年5月底滿1年；彰化縣警局交通隊統計，去年1月1日至5月31日止，受理交通違規檢舉4萬5546件，成案2萬8308件，成案比率62%。今年1月1日至5月31日止，受理交通違規檢舉5萬1119件，成案2萬6948 件，成案比率53%。

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被檢舉的駕駛違規項目前3名，分別是汽車駕駛人未依規定使用方向燈1萬788件、不依規定駛入來車道6559件（逆向、跨越雙黃線等）、不遵守道路交通標線之指示5571件。

交通隊統計，今年5個月來受理的交通違規檢舉5萬1119件中，有1名男子1個人就檢舉2千多件奪冠。因嚴格審查，尚無特殊爭議個案。不過該名男子5個月來檢舉2千多件，等於是平均1天多達13件，其不是在檢舉，就是在前往檢舉的路上，堪稱是「超級檢舉王」。

警方表示，受理民眾檢舉交通違規案件後，會依照規定進行審查，嚴格審查通過後才會製單舉發，呼籲民眾遵守交通規則，避免遭到檢舉而受罰，也可以至警察局網站申請簡訊通知，如遭檢舉可以迅速收到簡訊，避免被重複檢舉。

檢舉達人無所不在。（資料照）

彰化市彰南路堪稱是檢舉熱區。（資料照）

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