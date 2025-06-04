澎湖橡皮艇奇妙漂流 24小時內尋獲完璧歸趙

拾獲橡皮艇無主遺失物，漁船載回外垵港交由安檢所。（民眾提供）

2025/06/04 14:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕1 艘遊艇配備的橡皮艇，2日晚間在望安海域，掙脫繫繩羈絆，上演一齣「大逃亡」戲碼，船主發現後，立即發出「搜救令」，並通報澎湖各地安檢所協尋，翌日就傳來好消息，被西嶼外垵籍漁船在大池外海拾獲，並以拾獲無主物交給外垵安檢所，經比對通知船主領回，結束橡皮艇奇特海上漂流記。

船主友人在社群網站張貼：「敬愛的澎湖人！如果您有看到這一艘橡皮艇，麻煩請告知我，友人的船夜間在望安海域不見了，目前有可能往東北飄，看看龍門港、林投公園、火力發電廠附近有沒有！」，除了貼文外，船主也向澎湖第七岸巡隊安檢所報案，通知出入港漁船密切注意，希望盡早尋獲橡皮艇。

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3日下午3時30分，西嶼外垵籍再號漁船入港，船長向外垵安檢所表示，3日約早上6點在大池西方約4海浬，拾獲1艘橡皮艇（有舷外機、船槳2隻COLMAN字樣且外觀完整為鐵灰色），橡皮艇的規格（長約340公分、寬約160公分、高約70公分）。

第十三巡防區接獲安檢所通報後，將相關照片轉交各安檢所，請安檢所詢問轄內業者是否有遺失橡皮艇。後由馬公商港安檢所通報，郭姓業者表示，原停泊於亞果遊艇港的美號遊艇，至望安海域遊憩，夜間橡皮艇綁在遊艇旁邊，繩子沒綁好，導致漂流出去，已通知船長前往外垵安檢所領回。

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