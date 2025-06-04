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    真是「豆腐渣」路面！害騎士滑倒 溪湖清潔隊連夜清理

    彰化縣溪湖鎮忠溪路與工業路口，昨日晚間突然出現一大灘豆腐渣，溪湖清潔隊獲報到場處理。（翻攝溪湖鎮長何炳樺臉書）

    彰化縣溪湖鎮忠溪路與工業路口，昨日晚間突然出現一大灘豆腐渣，溪湖清潔隊獲報到場處理。（翻攝溪湖鎮長何炳樺臉書）

    2025/06/04 14:32

    〔記者陳冠備／彰化報導〕誰把豆腐倒在馬路上？彰化縣溪湖鎮忠溪路與工業路口昨（3）日晚間8點多，突然出現一大灘黏濕液狀的豆腐渣，有民眾騎車經過時不慎打滑摔倒。溪湖鎮長何炳樺獲報後連夜趕赴現場，立即調派4名清潔隊員與噴水車到場處理，花了一個多小時才將整片豆腐渣清乾淨。

    何炳樺表示，最初接獲通報以為是有人亂潑餿水，到場一看應該是豆腐渣，其氣味濃又濕滑，對交通安全影響不小。目前已通報警方調閱監視器釐清肇事車輛，所幸未接獲民眾受傷通報。

    附近監視器畫面顯示，一輛大卡車在等紅燈時，車斗後方突然傾瀉出大量不明白色物質，疑似豆腐渣，可能因此造成路過騎士滑倒。

    警方指出，接獲通報後立刻前往現場交通管制並疏導車流，目前尚無受傷通報，將持續追查涉事車輛。警方強調，若查證屬實，該行為已違反《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款，汽車裝載貨物如有滲漏、脫落或氣味惡臭，最高可處新台幣1萬8000元罰鍰。

    忠溪路現場仍遺留豆腐渣。（記者陳冠備攝）

    忠溪路現場仍遺留豆腐渣。（記者陳冠備攝）

    彰化縣溪湖鎮忠溪路與工業路口，昨日晚間突然出現一大灘豆腐渣，溪湖清潔隊獲報到場處理。（翻攝溪湖鎮長何炳樺臉書）

    彰化縣溪湖鎮忠溪路與工業路口，昨日晚間突然出現一大灘豆腐渣，溪湖清潔隊獲報到場處理。（翻攝溪湖鎮長何炳樺臉書）

    附近監視器發現，一輛大卡車車斗傾瀉出大量不明白色物質。（民眾提供）

    附近監視器發現，一輛大卡車車斗傾瀉出大量不明白色物質。（民眾提供）

    附近路口監視器拍到，剛被傾倒的豆腐渣。（民眾提供）

    附近路口監視器拍到，剛被傾倒的豆腐渣。（民眾提供）

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