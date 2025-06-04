凌虐7歲以下幼兒判死? 法務部長：推動提高虐童致死刑度

法務部長鄭銘謙。（記者羅沛德攝）

2025/06/04 14:34

〔記者林嘉東／台北報導〕立法院司法及法制委員會今（4）天排「法官如何判死」專題報告，邀請法務部長鄭銘謙等人列席備詢。國民黨立委王鴻薇質詢法務部長鄭銘謙時指出，針對凌虐7歲以下幼兒致死罪刑的刑度，法務部有可能提高到死刑或無期徒刑？鄭銘謙答詢說，法務部有這個規劃與立法方向，並盡速推動。

立法院司委會今天邀請法務部長鄭銘謙、司法院副秘書長王梅英等人列席，針對「法官如何判死」進行專題報告並備質詢。王鴻薇質詢法務部長鄭銘謙時指出，愷愷凌虐致死案，最新判決出來，全部沒有死刑，最重的刑度也只是無期徒刑，2個保母凌虐這麼小幼童，又這麼殘忍，但我國法律下仍無法判處保母死刑，所以這案件激起眾怒，立法院司法及法制委員希望會加快修法腳步，網路平台上也提出修法建議，但法務部遲未提出來，立委為民喉舌提案修法，回覆社會期待。

請繼續往下閱讀...

王鴻薇表示，愷愷案激發眾怒，法務部長剛剛面對其他立委質詢時說要加快修法腳步，並把凌虐7歲以下幼兒致死罪刑的刑度，有可能提高到死刑或無期徒刑。鄭銘謙答詢說，法務部有這個規劃與立法方向，並盡速推動。

王鴻薇再問，立法院這個會期預定在7月底結束，在會議結束前，行政院有可能把這案件送到立法院嗎？鄭銘謙強調，法務部會加速推動修法，盡快回應民眾與社會期待，落實保護小孩的權益。

王鴻薇接著表示，國人真的沒辦法再等了，很多虐兒案件一再發生，如果大人世界沒辦法保護兒子，是我們的失職；王鴻薇說，她希望法務部能加快腳步修法進度，讓小孩能在法律上受到保護，她認為如果行政院已決定修法方向，本案逐條審查時，法務部可以提出修正動議，加速修法進行，部長同不同意? 鄭銘謙回說，「我們來努力。」

王鴻薇接著質詢司法院副秘書長王梅英指出，很多國人有疑問，法律有死刑又怎樣，法律有死刑法官也不會判；一審法官判死，到高等法院又駁回。新竹輪胎行縱火案，燒死自己8名自己親人，大家都覺得主嫌罪無可逭，但憲判字第8號判決死刑一致決後，立刻改判無期徒刑；這就是第一個原來判死刑後，又改判無期徒刑的例子。

王鴻薇抨擊，不具民意基礎、站在80%民意對立面的大法官做出憲判字第8號判決，使很多司法正義無法伸張，真的太扯，人民希望透過公投改變，結果中選會又沒收公投，民意不能講話，如同在財委會，行政院把地方補助款刪掉，各縣市政府派員到場，民進黨團卻不讓人講話，為何民意講話這麼困難呢？

王鴻薇表示，司法每個環節的人都要想想被害人的家屬，司法是一個天平，保障國人生命財產安全，不要因為少數人意志，或某個政黨神主牌，犧牲國人最基本的權益。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法