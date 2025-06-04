老婦接「朋友」電話寒暄勸捐宮廟辦法會 領200萬幸警阻詐

警方與行員聯手勸說。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/04 13:51

〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙集團手法層出不窮，台北市一名8旬賴姓老婦，某次接獲「朋友」電話，對方編理由跟她噓寒問暖，還要她捐2百萬元給某宮廟辦法會。賴不察，連忙跑到銀行要解除定期存款並提領2百萬元，幸虧行員即時通報警方，警方這才攔阻她落入詐騙陷阱。

北市警大同分局今天發布新聞稿，公布這組詐騙集團的騙術，同時也呼籲民眾，詐騙集團詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，並再三查證，也再次提醒民眾防詐3步驟：一聽、二掛、三撥打165專線，也可直接撥打110報案專線尋求警方協助，一起防詐阻騙。

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警方調查，賴姓老婦日前接獲一通自稱是朋友打來的電話，對方在電話中跟她噓寒問暖，讓她誤以為真的碰上久沒聯絡的好友。不久後，對方又編理由，要她捐錢給宮廟辦法會，「可以積德」，還說會派「專人」前去向她收款。

賴信以為真，於是跑到永豐銀行建成分行打算解除2百萬元定存並提領出來，行員追問她領錢用途，她起先聲稱欲存放家中，隨後又改口表示是要當作子女生活費，行員察覺可疑，遂通報警方到場。

警方趕抵後進一步追問，發現賴是獨居長者，懷疑她因此遭詐騙集團鎖定下手行騙。警方與行員聯手勸說，警方並拿出相關詐騙新聞案例，她最終才放棄領錢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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