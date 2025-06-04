北市內湖母女被詐輕生 警追幕後洗錢水房疑是知名珠寶商

警方當時逮獲詐欺集團成員。（記者劉慶侯翻攝）

2025/06/04 13:58

〔記者劉慶侯／台北報導〕37歲竹聯幫地堂萬華分會陳冠融，以假投資詐騙去年被台北刑警大隊查獲。警方溯源追查，幕後幫忙收取贓款的為地下錢莊業者洪煌龍，而涉嫌協助洗錢的水房，竟是知名珠寶商林忠蔚，短短半年內至少經手十數億元贓款。北市內湖去年12月發生一對母女遭詐1200萬餘元憤而輕生事件，贓款也疑為此集團所經手。

目前，經營地下錢莊的洪煌龍去年被捕後遭到收押，台北地院日前裁定100萬元交保，並須電子監控；而林忠蔚當時供稱是賺取匯差，他雖也經檢方向法官聲請羈押，但未獲准。

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警方表示，竹聯幫分子陳冠融組成的詐騙集團，是透過網路社群或交友軟體主動認識被害人，假藉投資股票、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入投資群組，唆使民眾將自身房產借貸投入，等被害人要獲利了結時，立即斷絕聯繫拒絕出金。

警方在蒐證跟監過程中，發現陳姓主嫌及旗下成員正陸續收取詐款，才一個上午時間就收到多名被害人近千萬現款，警方見罪證確實，去年12月立即進行搜捕。查扣1000多萬元贓款、虛擬貨幣泰達幣13萬6000餘顆，及名車5部輛。

同一時間內，北市內湖發生一對母女不堪遭詐1200萬餘元，加上受理的港墘派出所員警竟對報案者講出不當言詞，導致母女輕生，引發社會震撼，警方加快步伐收網。

警方清查被害人身分，不乏大學老師、知名銀行襄理，高級主管及市場攤販，被騙金額從400萬元到2200萬元不等，其中6名被害人，就被騙走6千多萬元。他們都是被網路交友搭訕後，加入假冒的柴鼠兄弟、盧燕俐，甚至冒牌輝達執行長黃仁勳的投資群組後，信以為真拿出積蓄投資，卻慘遭詐騙。

警方順藤摸瓜進行溯源，根據贓款的金流，查出陳嫌取得詐騙贓款後，便會交給地下錢莊業者洪煌龍父子處理，洪再轉交給「璦瑪鑽石」公司負責人林忠蔚進行洗錢。

警方調查，年約50餘歲的負責人林忠蔚，去年疑似不堪鑽石大跌重挫，與人合夥作低價的泰達幣買賣，林男從而賺取中間價差，和收取手續費，短短半年內經手約新台幣20億元，粗估至少賺得千萬餘元。但泰達幣幾是全是詐團不法所得的贓款。

北市刑大偵四隊針對洪姓父子檔與林姓珠寶商作清查，共查扣近4千萬餘元現金與7條市價約2千萬餘元的金條，不法所得累計上看7千萬餘元。全案依法移送台北地檢署作後續偵辦。

檢方認為，金條部分因林男本身從事貴金屬交易，未有直接證據能證明金條為犯罪不法所得，暫將金條發還給林男。今年全案已遭台北地檢署提起公訴，檢審正勾稽比對相關卷證，務將詐團成員一網打盡。

警方查獲各類贓款和贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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