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    濁水溪出現「深海閻王」！ 罕見漁船繩索讓環保蟑螂濫倒露餡

    環保蟑螂在濁水溪河川地傾倒漁船巨型繩索，形狀酷似電影《神鬼奇航》裡的「深海閻王」。（警方提供）

    環保蟑螂在濁水溪河川地傾倒漁船巨型繩索，形狀酷似電影《神鬼奇航》裡的「深海閻王」。（警方提供）

    2025/06/04 13:31

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕以劉男為首的「環保蟑螂集團」委人載滿大型漁船專用的廢棄麻繩索，準備丟棄在彰化在濁水溪公地，但因曳引車卡住，被人發現，彰化田中警方趕到現場，發現該批廢棄物外觀宛如「大肥腸」，又如電影《神鬼奇航》裡的海怪「深海閻王」，由於數量相當龐大，且這種繩索在地方相當罕見，循線追查逮捕劉姓主嫌等6人。該案經彰化地院審理終結，劉男被依「廢棄物清理法」判處1年1月徒刑，其餘被告則判6月徒刑。

    前年4月間，二水民眾發現2部行駛於濁水溪河川地的曳引車深陷泥沙堆，2部車載滿巨繩，從後方看去有如肥腸、海怪，急報警方，警方到場，發現2部車屬於合法載運事業廢棄物到南部合法場址傾倒，回程為了「賺外快」便載運船隻繩索及塑膠到該處傾倒。

    警方循線擴大偵辦，向上溯源，發現這些繩索與興建港的船家有關，船家原本委託給合法的廢棄物廠商處理，豈料後來由劉男所組成的「環保蟑螂集團」介入。由於這種巨繩在地方相當罕見，二水民眾稱丟棄者是「深海閻王」或「大海怪」，後來證實這些廢棄物果然來自遠洋漁船。

    判決書指出，船公司交給劉男31萬5000元，劉男以13萬5千元委由邵男以非法的方法清運。邵男找來高男一起清運，2人載到廢棄物後一路從興達港北上尋找丟棄點，他們在2人友人的介紹、指引下，載到濁水溪公地傾倒，但因曳引車卡在河川公地被人發現，眾人鳥獸散，曳引車司機高男原可拿6萬元，但「任務失敗」一毛錢也拿不到，還吃上官司。劉男被依「廢棄物清理法」判處1年1月徒刑，其餘5名被告則判6月徒刑。

    電影《神鬼奇航》「深海閻王」。（路透檔案照）。

    電影《神鬼奇航》「深海閻王」。（路透檔案照）。

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