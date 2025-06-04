屏東交通違規照片查詢系統啟用 民眾上網就能查詢

屏東縣車輛違規照片打上車牌就能查詢。（屏東縣交通隊提供）

2025/06/04 13:09

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣「交通違規照片查詢」系統正式啟用，民眾透過警察局及交通隊官方網站就能夠以簡便方式在線上查閱違規採證照片，解決以往因紙本照片尺寸小、畫質不佳所衍生的爭議與疑慮，讓執法透明更加具有公正性。

民眾查詢交通違規時，只要進入警察局官方網站後到便民服務專區查詢，輸入「車牌號碼」、「舉發單編號」及「驗證碼」等資訊，即可即時查閱清晰照片，無須臨櫃辦理，系統同時採用資訊安全與隱私保護設計，確保查詢過程安全可靠，警察局更於交通罰單上設置QR Code，民眾可直接以手機掃描跳轉至查詢頁面，快速輸入驗證碼後，即可立即查看違規相片，進一步簡化查詢流程，提升便捷性。

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交通隊表示，過去曾有民眾因無法清楚辨識違規相片而對舉發產生質疑，甚至提出申訴。新系統的上線不僅讓民眾可第一時間掌握違規事實，如對舉發內容有異議，也可即時提出釐清與申復，減少行政訴願資源耗費，實現執法效率與民眾權益的雙重保障。

警察局長戴台㨗表示，交通違規照片查詢系統的建置，能即時提供事證、明確資訊，提升交通執法透明度，也促進民眾守法自律，共同維護安全順暢的用路環境。

屏東縣違規照片即日起可線上查詢。（屏東縣交通隊提供）

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