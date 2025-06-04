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    紅線違停遭拖吊 車主大鬧拖吊場、阻擋出入口GG了

    柯姓男子的愛車紅線違停被拖吊，竟耍賴拒繳罰單還大鬧拖吊場。（翻攝google地圖）

    柯姓男子的愛車紅線違停被拖吊，竟耍賴拒繳罰單還大鬧拖吊場。（翻攝google地圖）

    2025/06/04 12:38

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕38歲柯姓男子的愛車紅線違停遭拖吊，他到拖吊場取車時，不但拒繳罰單，還打算尾隨已繳費車輛後方闖出拖吊場，遭工作人員制止後，柯男竟把車子停在拖吊場閘門出入口，讓其他車輛無法進出，被法官依強制罪判徒刑4月，得易科12萬元罰金。

    判決指出，去年6月13日下午3點多，柯姓男子的愛車在前鎮區修成街一帶違規紅線停車，被貼上封條後，由拖吊車拖往五甲拖吊場停放；當晚6點多，柯男前往拖吊場取車，但他不願意付拖吊費，先撕毀封條後，在紙上寫「移置費無現金未繳，本人同意拖吊場透過行政執行追討」。

    柯男把字條交給工作人員，並尾隨已繳費車輛後方準備駛離拖吊場，結果被工作人員制止後，柯男竟把車子停在拖吊場閘門出入口，讓車輛無法進出，拖吊場工作人員無奈報警，警方到場見柯男仍不理性處理事情，當場逮捕送辦。

    高雄地方法院審理時，柯男坦承犯行，但辯稱他的信用卡沒有辦法繳款，所以留下自己寫的證明書，強調說之後會再過來拖吊場繳錢，但是拖吊場人員態度很強硬，不讓他的車離開，他請拖吊場拿債權憑證去行政執行署作強制執行的處分，但是他們還是不讓移車，自己才會暴氣失控；法官認為柯男違規停車在先，竟不服取締及拖吊移置，拖吊場人員勸阻仍不依規定辦理領車手續，又將汽車停放於拖吊場閘門阻礙進出，漠視國家公權力，犯後未見悔意，因此依強制罪判徒刑4月，得易科12萬元罰金，可上訴。

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