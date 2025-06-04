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    吃人妻PO照留言貶損人夫 瓦斯行老闆被判刑4月另賠50萬

    楊男與人妻關係決裂，竟在網路PO私密照並留言貶損人夫，被判刑4月還要賠償50萬元。（資料照）

    楊男與人妻關係決裂，竟在網路PO私密照並留言貶損人夫，被判刑4月還要賠償50萬元。（資料照）

    2025/06/04 11:54

    〔記者李立法／屏東報導〕經營瓦斯行的楊姓男子長期與黎姓人妻發生性關係，因不滿女方提分手，楊男竟在網路PO出黎婦私密照並留言貶損黎婦的廖姓丈夫，廖男憤而提告並求償，屏東地院依散布文字誹謗罪判處楊男4個月徒刑，還要賠償50萬元，可上訴。

    楊男辯稱，他是在越南小吃店認識黎女，交往1年多期間，每月發生3至4次性行為，他因無法支付黎女生活費，就被黎女提分手，他心有不甘才會在網路PO網及留言，兩人交往期間，他並不知道黎女是廖男的配偶。

    黎女坦承，她與廖男婚姻存續期間，多次與楊男發生性行為，後來她不想再和楊男往來，請楊男不要再來找她，楊男說要給她好看，就傳她的私密照片給廖男看，她和楊男交往期間，她有告知廖男是她的配偶，還拿身分證給楊男看，楊男知道她有婚姻關係。

    屏東地院審理後，認為楊男所辯不足採信，楊男明知黎婦是廖男配偶，仍持續與黎婦交往並發生性關係，侵害廖男配偶權，並在網路PO照留言貶損廖男人格尊嚴，依散布文字誹謗罪判處楊男4個月徒刑，民事部份則判決楊男應賠償50萬元。

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