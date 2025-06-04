1個月撞4次！彰市彰南路賓士「騎」上庇護島 秒變展示車

今年4月間也有休旅車撞上彰南路庇護島。（資料照）

2025/06/04 11:26

〔記者湯世名／彰化報導〕又撞了！公路局彰化工務段為改善彰化市彰南路「扭扭大道」惡名，進行道路改善工程，目前已接近完工，不料沿線路口處的行人庇護島，1個多月來共被車輛撞擊4次，標誌牌也被撞斷，其中6月2日更有1輛賓士車直接「騎」上庇護島，動彈不得，網友笑稱秒變展示車；彰化工務段對此表示，他們研議把沿線庇護島的高度，從現行20公分提高為40公分，讓用路人能有更清楚的視野，降低再撞擊風險。

彰化市彰南路進行改善工程，主要是在15處路口進行進行「偏心」車道及標線調整工程，也就是讓左轉車輛在路口有專用車道，不會與直行車輛搶道，並設置行人穿越線與庇護島。不料，彰南路1段215巷口的庇護島，4月10日短短2個小時連續被3輛汽車撞上，連交通標誌牌也被撞斷。

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本月2日1輛賓士車沿彰南路1段往中山路3段方向行駛，行經彰南路1段151巷口要迴轉往中彰方向時，突然撞擊庇護島後直接「騎」上去，庇護島卡在賓士底盤下方，賓士車動彈不得，只得請來拖吊車協助，交通標誌牌也被撞斷，彰化警分局據報派員趕往現場處理。照片PO網有網友笑稱馬路三寶，也有人說庇護島只差不會旋轉，賓士車秒變展示車。

公路局彰化工務段長廖志彬表示，彰南路15處路口改善工程已接近完工，路口設置庇護島與行人穿越線是為了保護行人的安全，有鑑於沿線庇護島被車輛撞擊事件頻傳，他們研議把庇護島的高度，從現行20公分提高為40公分，以此來提高汽車駕駛人的視野，降低汽車撞擊庇護島的機率。

今年4月彰南路這處庇護島接連被3輛車撞擊。（資料照）

賓士車整輛「騎」上庇護島，動彈不得，網友笑稱秒變展示車。（圖由警方提供）

彰市彰南路賓士「騎」上庇護島，動彈不得。（民眾提供）

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