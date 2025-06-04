性侵少女逼下海還火針刺字「婊子」 惡夫妻判刑定讞

中市警方查通緝犯時，意外發現小芳被囚禁凌虐，腿部遍布被BB彈打傷的傷痕。（中檢提供）

2025/06/04 11:31

〔記者張文川／台北報導〕自稱「霸道總裁」的酒店經紀人、工人仲介黃川龍，與妻子楊佩蓉和6名小弟，前年持鎮暴槍脅迫一名失學女子簽本票，威逼坐檯陪酒與性交易，還用火燒烤針頭，沾辣椒醬在女子大腿刺「婊子」、「鬼」，宛如「現代黥刑」；黃男甚至教唆小弟輪流性侵女子抵債，被害人淪為性奴，身心重創。高等法院台中分院二審今年3月維持一審判處黃男15年、楊女10年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

台中市第三警分局於2023年4月追緝通緝犯時，意外在一處套房內發現全身傷痕累累的18歲女子小芳（化名）在哭泣，將她送醫治療，並報請台中地檢署檢檢察官張富鈞指揮台中市調查處與第三分局蒐證，拘捕8人（其中2名少年由少年法庭審理）。

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判決指出，37歲黃川龍與41歲楊佩蓉夫妻，從事酒店傳播小姐經紀、工地粗工仲介，黃男於2022年底以介紹工作為餌，慫恿失學而被安置在收容機構的被害女子小芳，逃出機構投靠於他們。

2023年1月間，黃川龍夫妻逼迫小芳簽下30萬元本票後，恐嚇她如果逃跑，會持本票向法院提告討債。

之後就帶她到建築工地打工，負責清潔與拆卸螺絲，再轉至酒店陪酒，歷時約1個月，工資全被黃男據有。

黃男等人嫌小芳賺太少，指示小弟載她到汽車旅館與尋芳客性交易，每次收費約5000元，「皮肉錢」全由小弟轉交黃男夫妻。

小芳不僅遭剝削，還飽受凌虐，黃男以懷疑她私吞1萬5000元小費為由，指示小弟毆打她，火烤針頭沾辣椒醬、米酒與鹽巴，在大腿刺「婊子」、「鬼」，還用BB槍掃射手腳、腳踩傷口等，私行囚禁，多次毆打、命令提水桶下跪，還被輪流性侵害，黃男則在一旁觀看錄影。

破案後，黃男坦承犯行，其妻楊女坦承一部分，但否認強暴脅迫、恐嚇、拘禁逼賺錢、賣淫。

法官不採信，依意圖營利，以強暴等違反本人意願方法，使男女與他人為性交或猥褻行為罪，各判處夫妻各徒刑11年6月、10年6月，另依傷害罪判各5月、4月徒刑可易科罰金。

黃男另依共犯強制性交並為照相罪判刑9年，黃男不得易科罰金部分，應執行15年徒刑，小弟則判8年2月不等徒刑。

二審台中高分院雖撤銷一審部分判決，但仍重判夫妻二人各15年、10年6月徒刑；最高法院駁回被告上訴確定。

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