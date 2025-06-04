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    鐵齒男要匯200萬「投資」 警苦勸「群組裡只有你一個真人！」

    林男到銀行要臨櫃匯款200萬元投資。（警方提供）

    林男到銀行要臨櫃匯款200萬元投資。（警方提供）

    2025/06/04 11:26

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市46歲林姓男子誤信假投資話術，不敵群組內自稱「投資老師」保證高獲利洗腦，前天直衝銀行就要臨櫃匯款200萬元，行員直覺有異報警協助，即便查出匯款帳戶已列為警示，林男仍深信不疑，急得員警脫口苦笑「群組裡只有你一個真人！」最後苦勸半小時，林男才打消匯款念頭。

    第六分局西屯派出所當天接獲轄內銀行通報，稱林姓民眾疑遇詐需協助，立即派遣員警趕赴現場，經了解，林男前年透過通訊軟體認識一名自稱「投資老師」的男子，對方在群組內宣稱可提供穩定獲利的投資管道，「保證高獲利、穩賺不賠」，持續甜言蜜語灌輸，讓長期關注，原本半信半疑林男完全陷入「投資致富的幻境」。

    林男當日依對方指示，攜帶帳戶資訊至銀行臨櫃欲匯款200萬元，警方查證後發現對方提供收款帳戶早已列為警示，向林男說明此為常見詐騙手法，然而，林男不但對警方勸說態度抗拒，還信心滿滿地說：「不可能啦！老師說得很清楚，穩賺不賠耶！」對警方的苦口婆心完全不領情。

    眼看林男誤信詐騙話術將造成重大財產損失，員警急得脫口而出，「群組裡只有你一個真人！」不辭辛勞耐心勸說近半小時，並以開玩笑口吻稱：「怎麼不乾脆匯給我！」林男最終意識到對方疑似詐騙集團成員，當場打消匯款念頭，保住多年積蓄。

    第六分局提醒，本案為典型「假投資」詐騙手法，手法包裝專業，具高度欺騙性，呼籲民眾接獲可疑投資邀約、網路連結或陌生訊息，務必提高警覺，切勿輕信匯款，並可撥打165反詐騙專線或110查證，該分局將持續強化與轄內金融機構合作機制，落實「警銀聯防」通報與攔阻作業，提升阻詐效率，共同守護民眾財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方苦勸半小時，林男終於打消匯款念頭。（警方提供）

    警方苦勸半小時，林男終於打消匯款念頭。（警方提供）

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