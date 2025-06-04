女高中生被補習班老師舌吻摸腿 隱忍10年報警提告

補習班陳姓老師強吻女學生，受害者隱忍10年報警替自己討公道。（情境照）

2025/06/04 11:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕16歲女高中生小卉（化名）假日到某補習班上課，她走樓梯下樓時，被補習班陳姓老師「壁咚」舌吻，幾天後又被陳師偷摸大腿，小卉向補習班導師哭訴被騷擾，導師假扮小卉堂哥問責，陳師坦承並道歉，還嗆聲：「不滿意的話，可以打我一拳」，小卉忍了10年後報警，但陳師在法院改口否認犯行，仍被法官依強制猥褻罪判刑1年4月。

判決指出，2013年9月，就讀高二的小卉假日到高雄某補習班上完課後，準備到7樓問老師問題，在補習班任教的陳姓老師突然出現在小卉身邊，問她要坐電梯還是走樓梯，小卉回答走樓梯，陳師便陪著她走樓梯；兩人走到一半時，陳師突然「壁咚」小卉，還強行對她舌吻，小卉嚇傻不知如何反應，也記不清楚自己被親了多久，只記得自己走到5樓自修室後感到很噁心，邊哭邊跑去廁所漱口。

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幾天後，小卉在補習班辦公室吃便當時，陳師突然走進辦公室，拿了一本書擋住其他老師視線，伸手摸向穿著裙子的小卉大腿，小卉也被嚇到不知如何反應，事後才向補習班導師哭訴此事。

補習班導師得知此事後，向陳師興師問罪，還說自己是小卉的遠房表哥，要陳師給個交代，陳師當時有坦承對小卉做出不禮貌的行為，還說自己願意向小卉道歉，導師警告他不准再騷擾小卉，陳師也同意，還說如果對他的道歉覺得不滿意的話，願意讓他打一拳。

小卉從導師口中得知陳男認錯，但自己卻一直無法釋懷，她忍了10年，心裡一直過不去這個坎，2023年12月，她傳訊息向陳師抗議「我帶著巨大的陰影過了十年，但確實當年的事情在我這十年的人生一直無法抹滅，也是個跨不過去的坎。當然，當年的我在樓梯間沒有把你推開、沒有說不要，在辦公室裡也沒把你的手拿開，可能也沒有把握好師生之間的言語分寸，但還是很希望告訴你，在這十年來我一直偶爾都會想著或許有一天我可以收到你跟當年的我好好道歉，或許我就能跟自己說這一切是真的過去了，我能跨過這個坎了」。

陳師也回覆：「其實看到這些類似的新聞，有時候也會想到妳，但是沒勇氣連絡，因為很怕打擾到妳或是影響到妳」、「希望妳能接受我真心誠意的道歉」，但小卉收到訊息後決定不再姑息，也要給自己一個交代，於是報警提告；高雄地方法院審理時，陳師改口否認犯行，但法官根據他寫給小卉的訊息及相關證人證詞及事證，認定他確實有做出不禮貌的行為，因此依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑1年4月，可上訴。

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