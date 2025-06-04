獨家》檢廉搜陳歐珀住處查扣關鍵筆記本 曾收「im.B」詐騙吸金案主嫌800萬

前民進黨立委陳歐珀移送北檢複訊。（資料照，記者劉信德攝）

2025/06/04 11:17

〔記者林慶川／台北報導〕台北地檢署偕同廉政署偵辦民進黨前立委陳歐珀涉貪污案，今凌晨以有逃亡及串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，預計下午開庭。據了解，昨辦案人員在陳歐珀住處，搜獲一本關鍵筆記本，上面記載複雜金流，裡頭還註記曾收「im.B」吸金詐騙案主嫌曾耀鋒共8百萬元，此外，陳帳戶中還有上千萬不明來源款項。

台灣金隆科技股份有限公司成立網路借貸媒合平台im.B，涉嫌吸金高達83億餘元，全案爆發後，陳歐珀也被踢爆與曾耀鋒來往密切，曾提供名下的大樓及保母車供陳使用，陳因此被迫退選，放棄連任立委。

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據了解，檢廉偵辦陳歐珀涉貪案，是清查「im.B」吸金詐騙案主嫌曾耀鋒的金流時，意外發現有部份款項流入陳歐珀周邊人士相關帳戶，經研判，應是陳使用的人頭帳戶，經持續分析每筆進出款項，也發現聯興國際物流股份有限公司自2018年起，持續匯錢至此帳戶，因此分案追查。

辦案人員進而追查出陳歐珀在擔任立委期間，涉收受聯興國際物流股份有限公司每月10萬元不正利益，前後共計400多萬元，再利用職權在立法院推動商港法，及提案圖利業者，陳並透過好友洪仁宗及許仁圖充當與聯興來往的窗口。

台北地檢署昨發動搜索時，在陳歐珀住處搜出一本關鍵筆記本，裡頭記載有複雜金流，其中，上頭明確寫下，曾收「im.B」吸金詐騙案主嫌曾耀鋒800萬元，至於此筆款項是否有行收賄等對價關係，有待進一步釐清。

此外，筆記本上也記下他擔任立委期間，其立委辦公室助理必須每月回捐共3萬元，陳再叫人領出運用，宛如「高虹安案」的翻版，檢方也將一併查辦。

檢廉昨在陳歐珀住處保險箱內起出300多萬元現金，另，經清查陳歐珀相關金流，也發現有上千萬元不明款項，昨訊問陳，但陳無法交代這些款項的來源。

另外，陳歐珀成立的「台灣勁宜蘭發展協會」，收受各方的捐款，但有300多萬款項疑被陳侵占，據了解，陳透過做假帳核銷等方式將善款掏出，由其妻子徐彗瑜持往支付個人保險費等支出，檢方原欲一併聲押徐女，但因徐女詳細交代支出細項，因此，改諭知她80萬元交保。

台北地檢署昨晨訊後，以陳歐珀涉犯貪污治罪條例中的不違背職務收賄罪、財產來源不明罪及刑法中的公益侵占罪，且有逃亡及串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，預計下午開羈押庭。

至於其他被告方面，陳妻徐彗瑜80萬元交保，陳的特別顧問洪文宗50萬元交保，陳的顧問兼好友、民進黨中央黨部前秘書長許仁圖30萬元交保。

時任聯興公司董事長洪英正涉犯貪污治罪條例違背職務行賄罪，以300萬元交保，聯興公司會計葉珍琳10萬元交保，其餘人則均請回。

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