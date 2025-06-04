土銀資深工友6年「暗槓」265萬元 「碳盤查」意外發現短差

台中地院認為陳婦坦承犯行且返還犯罪所得，輕判徒刑6月並宣告緩刑2年。（記者張瑞楨攝）

2025/06/04 11:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕土地銀行台中市一間分行任職26年的陳姓女資深工友，被委任收取大樓承租戶的水電費，卻從2017年起，「暗槓」6年來的水電費，共計265萬餘元，土銀「碳盤查」意外發現異常，她趕緊向台中地檢署自首，台中地方法院認為她觸犯業務侵占罪，但考量她坦承犯行，且將犯罪所得還給土地銀行，輕判徒刑6月，緩刑2年，條件是接受法治教育3場。

判決書指出，51歲陳姓婦人從1998年至去年任職土地銀行的一間分行工友，平日負責清潔、收寄信件等庶務工作，同時亦負責處理水電費的分擔計算、遞送水電費單予給分行行舍大樓的承租戶、收受承租戶繳納的水電費等業務，卻從2017年1月間起至2023年12月止，利用分行的主管人員與她多年同事情誼與信任，委由她各項代收付款業務機會，將向承租戶收取的水電費265萬餘元，沒有存入指定帳戶，並將其中的154萬餘元挪為己用。

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土地銀行於去年進行年度「碳盤查」，抽查這家分行用電情形時，意外發現該行舍與承租戶水電費用分擔金額有異，短少265萬餘元，始發現陳婦侵占而進行內部調查，陳婦則趕緊向台中地檢署自首，並將自己的犯罪所得，以面額共計300萬元的土地銀行整存整付定期儲蓄存款存單當質押，交返給土地銀行。

台中地方法院認為陳婦觸犯業務侵占罪，她利用職務之便，侵占業務上所持有款項，顯然欠缺尊重他人財產法益觀念，破壞從事業務之人應本的忠實誠信關係，考量她始終坦承犯行，且已經用面額300萬元的存單當質押，將犯罪所得返還予土地銀行，判處6月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，條件是接受法治教育3場次，可上訴。

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