鹿港老街周邊又有公廁驚魂！ 黑衣男進女廁稱「跑錯」

鹿港北區遊客服務中心旁的公廁，傳出有黑衣男在晚間跑進女廁情事。（記者劉曉欣攝）

2025/06/04 11:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕再傳公廁驚魂記！去年全國景點王的鹿港老街，在今年4月底才傳出偷拍狼出沒，相隔才1個多月，昨天（3日）晚間再傳出鹿港北區遊客服務中心旁的公廁，有黑衣男跑進女廁，黑衣男事後主動向警方說明「跑錯廁所」，但警方持保留態度，將會調閱監視器釐清狀況。

有女子在網路社群《~~我愛鹿港小鎮~~2》貼文指出，昨天晚間8點半去彰化區漁會對面停車場的公廁要上廁所，竟然看到有黑衣男從女廁某間廁所走出來，男子看到她之後，又走到女廁的最後一間廁所，該名女子就馬上退出女廁在旁邊觀察，過了幾分鐘，就看到黑衣男又從女廁到男廁，然後就離去了。

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鹿港警分局鹿港派出所表示，這則貼文出現後，就有位中年男子跑來說明，強調他因為邊走路邊滑手機，因為跑錯廁所，才會跑進女廁。因為朋友看到網路貼文說他「紅了」，他馬上到派出所來說明清楚。

警方強調，這名跑到派出所自稱跑錯廁所的男子，警方事後與貼文女子聯繫，證實是同一名男子無誤，但警方仍會調閱監視器，以釐清來龍去脈，初步檢視該處公廁並未有安裝偷拍機器等情事。

警方表示，鹿港公會堂後的公廁因為去年11月有抓到偷拍狼，有加裝巡邏箱，而北區遊客中心的公廁，因位於彰化區漁會、鹿港鎮農會一帶，未來在巡視金融機構自動櫃員機時，會在該公廁進行停留守望工作，以加強公廁的安全。

鹿港北區遊客服務中心旁的公廁，在傳出有黑衣男在晚間跑進女廁一事後，警方強調將會加強守望工作。（記者劉曉欣攝）

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