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    高齡駕駛肇事+1！宜蘭69歲婦人開車暴衝 撞車後掉落3米深橋下

    宜蘭縣頭城鎮69歲婦人開車疑似煞車失靈暴衝，先撞上停在路邊的一輛轎車後，直接掉落一旁橋下。（民眾提供）

    宜蘭縣頭城鎮69歲婦人開車疑似煞車失靈暴衝，先撞上停在路邊的一輛轎車後，直接掉落一旁橋下。（民眾提供）

    2025/06/04 10:59

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣昨天有88歲老翁無照駕車逆向開上國道5號，釀3車相撞事故，今天又有69歲婦人在頭城鎮開車疑似煞車失靈暴衝，先撞上停在路邊的一輛轎車後，直接掉落一旁3米深橋下，所幸人被救出後僅受輕傷送醫無礙，詳細肇事原因尚待警方釐清。

    69歲簡姓婦人今天早上6點45分，駕駛白色轎車，沿頭城青雲路三段北上行駛，疑似車速過快，加上煞車失靈，直接往鳥石港區段徵收範圍綠地的方向衝去，先是撞上一輛停放於路邊的紅色轎車後，連人帶車再衝入3米深的武營橋下。

    警消獲報趕往現場，立刻將婦人救出，所幸僅受輕傷及驚嚇，送醫無生命危險，經查無酒駕也有合格駕照，對於事發經過，稱是為了閃避車輛，加上煞車失靈，才會失控不慎翻落橋下，詳細肇事原因待警方釐清，並呼籲駕駛應注意車前狀況，與前車保持適當距離，避免發生交通事故。

    針對全台接二連三發生長者車禍意外，交通部已提出3大改善措施，包括換照年齡從75歲下修到70歲、換照考試增加「實地演練」，以及繳回駕照後會給TPASS補助，預計3個月內提出細部規劃、明年實施。

    宜蘭縣頭城鎮69歲婦人開車疑似煞車失靈暴衝，撞車後掉落一旁橋下，所幸意識清醒、無生命危險。（民眾提供）

    宜蘭縣頭城鎮69歲婦人開車疑似煞車失靈暴衝，撞車後掉落一旁橋下，所幸意識清醒、無生命危險。（民眾提供）

    宜蘭縣頭城鎮69歲婦人開車疑似煞車失靈暴衝，撞車後掉落一旁橋下，車子幾乎全毀。（民眾提供）

    宜蘭縣頭城鎮69歲婦人開車疑似煞車失靈暴衝，撞車後掉落一旁橋下，車子幾乎全毀。（民眾提供）

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