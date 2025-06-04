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    76歲翁駕休旅車失控！衝撞中安大橋匝道護欄送醫不治

    黃翁駕駛休旅車疑因失控偏移車道，直直撞上新店中安大橋匝道護欄。（記者陸運鋒翻攝）

    黃翁駕駛休旅車疑因失控偏移車道，直直撞上新店中安大橋匝道護欄。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/06/04 10:45

    〔記者陸運鋒／新北報導〕黃姓老翁今天凌晨駕駛休旅車，行經新北市新店區環河快速道路時，疑因失控撞上中安大橋匝道護欄，警消獲報趕抵時，發現黃翁頭部重創且已經失去呼吸心跳，緊急將其送往醫院搶救仍宣告不治，事故原因仍有待釐清。

    新店警分局調查，住在新北永和的76歲黃翁，今凌晨3時許駕駛Nissan休旅車，沿新北環快往安坑方向時，車輛突然往右偏移，直直撞上銜接中安大橋的匝道口護欄，造成他右大腿及左上臂骨折、頭部則有撕裂傷，路過民眾見狀連忙報案。

    警消出動各式救災救護車6輛、15名消防人員趕抵現場時，發現黃翁已經沒有呼吸心跳，隨即實施CPR心肺復甦術後，送往台北慈濟醫院搶救，因傷勢過重，仍於清晨4時許宣告不治。

    據指出，黃翁有清晨游泳、運動的習慣，可能當時是前往晨運途中，而酒測值仍需抽血檢驗，初步研判，疑因未注意車前狀況導致事故發生，至於詳細死因仍有待進一步調查。

    黃翁駕駛休旅車行經新北市新店區新北環河快速道路時，失控撞上中安大橋匝道護欄，消防局獲報出動大批警消到場救援 。（記者陸運鋒翻攝）

    黃翁駕駛休旅車行經新北市新店區新北環河快速道路時，失控撞上中安大橋匝道護欄，消防局獲報出動大批警消到場救援 。（記者陸運鋒翻攝）

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