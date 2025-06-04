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    首頁　>　社會

    調查站前副主任性騷擾女下屬 一審判刑1年

    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    2025/06/04 10:42

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕法務部調查局某調查站前吳姓副主任被指控，任職期間，利用其副主管身分，對女下屬襲胸、摸臀等猥褻及性騷擾。法庭審理考量吳男坦承犯行，因案已調離副主任一職，願調解然而女下屬無調解意願等情形，一審依犯妨害性自主罪，判刑1年有期徒刑，如易科罰金，以1千元折算1日，全案可上訴。

    檢調調查，吳男曾任某調查站副主任，對女下屬有公務指揮監督權、考績評定權，然而該男子卻利用權勢，2023年5月間，趁女下屬值班逐層巡視辦公樓層時，在辦公室走廊抓女下屬胸部猥褻；同年7月25日，指派女下屬駕車載他搬運酒回程途中，伸手自女下屬衣領隔著內衣抓握胸部；2024年5月間，利用品酒會眾人合照機會，觸摸女下屬臀部性騷擾。

    承審法官認為，吳男身為調查站副主任，理應謹言慎行、奉公守法且遵守兩性平權做為部屬表率，竟不潔身自愛，耽溺於一己私慾滿足，利用副主管身分對女下屬施以權勢猥褻、性騷擾行為，讓女下屬難以負荷壓力、屈從隱忍，導致身心受創嚴重。審酌吳男已遭強制異動到其他地區任職，表達調解意願，然而女下屬無意願等，認為其所犯利用權勢猥褻罪、性騷擾防治法共3罪，定應執行1年有期徒刑。

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