坐牢也能騙！詐欺犯勾結律師詐稱可提早出獄 女受刑人被騙百萬

簡姓女子因詐欺案入獄服刑，竟勾結律師詐騙同為受刑人的黃女104萬元。（翻攝官網）

2025/06/04 10:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕59歲簡姓女子因詐欺案入獄服刑，她在女子監獄結識黃姓女受刑人，向她佯稱自己認識很厲害的律師，監察院某監察委員還是她表姐，可以幫黃女提早出獄，黃女誤信陸續滙出1百多萬元，但給錢了卻一直沒有實現「願望」，黃女向獄方檢舉，高雄地檢署偵結後，依詐欺罪起訴黃姓律師、簡姓女子，而黃姓律師身為現職律師，也被移付律師懲戒。

雄檢指出，59歲的簡女因誣告、詐欺等案件被屏東地檢署起訴，經判決確定，於2022年11月入監服刑；簡女坐牢時結識同樣因詐欺案入獄的黃姓女子，黃女尚有3、4年刑期，急著想重獲自由的她，誤信簡女「唬爛」話術，相信簡女的表姐是監察院某監察委員，不但能幫她提早假釋出獄，還可以幫忙她的前夫在監察院謀得一官半職，並介紹自稱很會打再審官司的黃姓律師（62歲）給黃女認識。

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黃女誤信，陸續滙出104萬到簡女的指定帳戶後，但等了快一年，卻一直等不到簡女承諾的事，於是憤而向獄方檢舉；獄方獲報後向雄檢通報，雄檢指揮高雄市調查處搜查，發現簡女除了騙走黃女1百多萬，去年12月還用同樣手法向另名剛入獄的宋姓女受刑人騙取2、3百萬元，幸檢調動作很快，宋女保住財物沒被騙走。

雄檢偵查時，簡女和黃姓律師都否認犯行，簡女辯稱，黃女給她錢是要參加投資的款項，並不是詐騙所得；而黃姓律師也說自己只是幫忙傳話，並沒有涉及詐騙案，但檢察官根據相關事證，不採信簡、黃兩人說詞，偵結後依詐欺罪起訴兩人，並向法院具體求刑4年、2年，至於黃身為正職律師涉及勾結詐斯犯，也被一併移付律師懲戒。

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