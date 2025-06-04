大學生6男1女轟趴 女大生慘遭輪姦、猥褻

大學生6男1女開生日派對，女慘遭性侵、猥褻，高雄高分院判決2人有罪。（情境照）

2025/06/04 10:33

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市洪姓等6男1女大學生，在屏東開生日派對，女學生酒醉遭性侵、猥褻，其他人甚至在場觀看，其中洪姓等5人被依妨害性自主罪起訴，高等法院高雄分院判處洪等2人有罪，其餘3人罪證不足。

屏東地檢署指出，被告洪男欲舉辦生日派對，邀請被害人甲女參加，並於2021年9月4日晚上9點多，大夥約在漢神巨蛋前，由他的同班同學陳男開車，載洪、林男、甲女前往林位於屏東縣住處。

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洪等人抵達後，與另3名同學會合，在1樓唱歌、喝酒及玩遊戲，直到隔日凌晨，甲女因不勝酒力，先回3樓休息。後來，洪男因未見甲女，前往房間關心時，涉嫌上下其手，並載保險套性侵。

陳等5人見洪始終未下樓，陸續前往查看，赫見對方正在嘿咻，並未出面阻止，也未被要求離去，分別在場聊天、嘻鬧、觀看，甚至猥褻或加入性侵等行為。

案經警方依涉嫌妨害性自主罪，函送屏東地檢署偵辦，認定其中洪等5人觸犯強制性交罪提起公訴，經地院開庭調查後，判處洪、陳、林等3人，分別有期徒刑8年、5年和7年半，其餘2人無罪。

洪等3人和檢方均不服上訴，高雄高分院審理後，改判洪徒刑4年﹔陳改依強制猥褻罪論處，判刑10月並緩刑3年，期間交付保護管束，需支付國庫15萬，林男則改處無罪，另2人仍然無罪，尚未定讞。

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