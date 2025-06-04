媽媽氣炸了！高中乖乖女染淋病 竟是與學長啪啪1次就「中鏢」

小雅罹患淋病，母親始知乖乖女竟與昔日學長上床1次就染上性病。示意圖。（資料照）

2025/06/04 09:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市未滿16歲高中女學生小雅（化名），今年初被醫院診斷出感染性病的淋病，媽媽接獲通知，始知女兒竟然是與昔日國小學長、擔任磁磚工人的李姓男子短暫戀愛1週，兩人上床1次，乖乖女就染上性病，母親氣得控告李男，李男於法院審理時坦承犯行，願意每月分期付款5000元，賠償小雅母女共50萬元，台中地院輕判3月徒刑，緩刑5年。

判決書指出，18歲高中肄業的李姓磁磚工人，與尚未年滿16歲的高中女學生小雅，是國小時期就認識的學長學妹，兩人於去年（2024年）12月初短暫交往約1週，就發生性關係，不料，事隔約一個月，小雅於今年（2025年）1月11日就醫確診感染淋病，醫院通報台中市家庭暴力及性侵害防治中心，小雅的媽媽接獲通知氣炸了，向台中市警察局婦幼警察隊提出控告。

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台中地方法院審理時，李男坦承犯行，他與小雅及母親和解，願意從今年7月起，每月支付5000元，分期付款賠償50萬元，預計100個月賠償完畢（約8.3年），法官認為李男與小雅發生性行為時僅年滿18歲，誠屬年輕識淺、血氣方剛，且犯後坦承犯行，態度尚佳，雙方達成和解，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判刑3月，緩刑5年，可上訴。

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