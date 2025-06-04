老師拍打學生成傷 判拘役不准易科原因曝光

陳姓老師拍打學生成傷，被高雄高分院判處拘役，不得易科罰金。（記者鮑建信攝）

2025/06/04 08:54

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某學校陳姓老師，不滿學生在課堂吵鬧，涉嫌徒手拍打學生後頸部等處成傷，被地院依成年人故意對少年犯傷害罪，判處拘役40天，得易科罰金，高等法院高雄分院指出，陳所犯之罪依法不能易科，維持拘役天數，但易科部分撤銷。

判決書指出，被告陳男為某學校教師，被害人謝男則是班上學生。2021年12月2日下午，在教室上家常餐食製作課程，陳男因不滿謝生吵鬧，涉嫌徒手拍打對方後頸、背部等處成傷，其眼鏡並掉落地面。

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案經謝生和家屬提告傷害罪，被橋頭地檢署依成年人故意對少年犯傷害罪提起公訴，並經地院判處拘役40天，如易科罰金，以1000元折算1日。

陳男不服指出，雖有拍2下，但力道不會造成傷害，否認犯行，要求改判無罪﹔檢方則說，陳男所犯之罪，依法不能易科罰金。

高雄高分院調查，陳男觸犯傷害罪，5年以下有期徒刑，但因被害人未成年，依兒少法規定，應加重其刑2分之1，最重本刑為7年半，已逾5年有期徒刑，依法不能易科罰金，因此撤銷原判決，雖仍處拘役40天，易科部分撤銷，可上訴。

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