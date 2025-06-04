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    大雅警與地政合作推廣民眾申請「地籍異動即時通」 打造不動產安全防詐網

    大雅警分局與地政合作推廣民眾申請「地籍異動即時通」，打造不動產安全防詐網。（民眾提供）

    大雅警分局與地政合作推廣民眾申請「地籍異動即時通」，打造不動產安全防詐網。（民眾提供）

    2025/06/04 08:56

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅警分局為進一步阻詐，副分局長陳聖偉會同偵查隊隊長陳步青、潭子分駐所所長林柏豪等，親自拜訪雅潭地政事務所主任汪懋功，針對地籍異動風險與預警機制深入交流，宣導鼓勵民眾申請「地籍異動即時通」服務，攜手建構跨機關合作的防詐護網，共同守護民眾的不動產權益。

    汪懋功鼓勵所有不動產權利人主動申請三項防詐法寶：「地籍異動即時通」、「住址隱匿」及「指定送達地址」，以提升自身警覺與財產自主管理意識，當土地或建物的所有權發生異動時，系統將即時透過簡訊通知地權人，有助於第一時間掌握重要資訊，防範冒名登記或詐騙行為，成為預警與保護的第一道防線，也提升民眾對財產管理的警覺與自主性。

    陳聖偉舉例指出，一名獨居老翁透過網路認識一名自稱在香港的女網友，對方聲稱因病住院、急需購藥，要求老翁匯款20萬元援助，老翁因現金不足，竟決定出售自宅籌款，並與代書洽談房屋買賣事宜，幸在交談過程中，代書察覺情況異常，立即通報潭北派出所員警介入，及時阻詐，才成功保住老翁珍貴的財產。

    警方指出，過往已與金融機構建立穩定的阻詐合作模式，如今再與地政系統建立橫向聯繫，啟動警政與地政聯防機制，將是未來防詐趨勢的嶄新里程碑，透過即時資訊通報與第一線人員的主動作為，將能大幅提升詐騙預防效能，為市民提供更全方位的財產安全保障，未來將持續推動警政、金融與地政三方協作，打造更綿密、多層次的防詐防護網，營造安心、安全的生活環境。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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