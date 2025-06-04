大學外籍生夜闖女學生房還掀被 女拒原諒 不准緩刑判拘役

馬國籍男大生夜闖女學生房間還掀開棉被，女大生嚇壞報案，並不肯原諒、不接受調解，南投地院法官不准緩刑請求，以入侵住宅罪判處拘役。（記者陳鳳麗攝）

2025/06/04 08:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣某大學馬來西亞籍外籍生，在外租屋居住，去年10月某日凌晨4點多，闖入門鎖剛好壞掉而無法鎖門的女學生套房，並掀開棉被，其中1女生被嚇醒大喊「你是誰？」，並叫醒同學，外籍男學生落荒而逃，無前科外籍生求處緩刑，惟因女學生不原諒，南投地院法官以侵入住宅罪名判拘役30日。

該名就讀南投縣某大學的24歲馬來西亞籍男大生，去年10月上旬的某一日，凌晨4點30分左右，直闖同層樓居住的另一間套房，該房間剛好門鎖壞掉，當晚無法鎖門，外籍男大生直接打開房門走進去，伸手掀開床上的棉被，女學生被驚醒，看到外籍男大生站在她面前還掀開棉被，大喊「你是誰？你要做什麼？」。

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女大生也馬上叫醒住同房間的女同學，兩人馬上打電話報案，外籍男大生奪門逃逸，警方依據監視器等畫面，揪出馬國籍的男大生。

這名外籍生一開始否認是他闖進女學生房間，但經兩名女生指認，後來也坦承，辯稱只是好奇走進去，沒有什麼不良企圖，該外籍生沒有任何前科，請求法官給他自信機會能判處緩刑。

不過，兩名女大生堅持不原諒，不願與他調解，南投地院法官審酌該男未能與告訴人達成調解或賠償損害，且侵入告訴人房間時間，為一般人在家休息或熟睡的時間，破壞之居住安寧程度非輕，但因他無犯罪紀錄，因此以侵入住宅罪名，判處拘役30日，若易科罰金折合3萬元。全案可上訴。

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