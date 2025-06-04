工人到台中監獄鋸樹沒防護摔死 負責人判5月

台中陳姓男子受雇到台中監獄外役監農場進行樹木修剪作業，卻不慎從屋頂摔落地面死亡，陳姓負責人依過失致死判處有期徒刑5月，緩刑2年。（記者陳建志攝）

2025/06/04 08:13

〔記者陳建志／台中報導〕台中一家工程公司去年9月承攬台中監獄外役監農場樹木修剪作業，不料爬上鐵皮屋頂鋸樹的陳姓員工，卻不慎踏穿採光罩，墜落約7.9公尺的地面，雖立刻送醫仍因頭部外傷併顱內出血、顱骨骨折不治死亡，勞檢單位事後調查，發現現場未設置安全網等防護設施，陳男身上也未使用安全帶、安全繩、安全帽，認定陳姓負責人未負起相關責任，台中地院審理後，考量已與陳男家屬達成和解，依過失致死判處有期徒刑5月，緩刑2年，併科3萬元罰金。

檢察官起訴指稱，陳姓負責人（63歲）所有的工程公司，2024年9月5日下午承攬台中監獄外役監農場樹木修剪作業，並指派陳姓男子到鐵皮屋頂鋸樹，卻未盡到雇主責任，規劃安全通道，在工作屋架上設置適當強度，且寬度在30公分以上的踏板，並於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施，也未提醒陳男確實使用安全帶、安全帽及其他必要的防護具。

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導致陳男在毫無安全設施與裝備下，在高達7.9公尺的屋頂上進行樹木修剪作業，卻因踏穿採光罩墜落地面，造成頭部外傷併顱內出血、顱骨骨折傷重不治而死亡。

台中監獄總務科林姓管理員表示，當時聽到「蹦」一聲，趕緊請外獄分監的同事拿鑰匙開門，發現墜落的陳男半坐半躺於地面，當下陳姓負責人叫陳男時他尚有回應，直至送上救護車時也還有回應。

台中市政府勞動檢查處到場勘查，發現現場未規劃安全通道，並於屋架上設置適當強度，且寬度在30公分以上的踏板，並於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施，陳男施工時也未確實使用安全帶及其他必要的防護具。

台中地院審理時，陳姓負責人坦承疏失，法官考量已與死亡的陳男家人達成和解，依過失致死判處有期徒刑5月，緩刑2年，併科3萬元罰金。

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