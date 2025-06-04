「火鍋界愛馬仕」二本松涉行賄 台北建管處前股長15萬交保

二本松餐廳負責人林建宏10萬元交保。 （記者劉信德攝）

2025/06/04 07:57

「二本松」負責人林建宏10萬元交保 林姓工友請回

〔記者王定傳／台北報導〕檢廉獲報，台北市建管處時任股長郭威宣處理知名壽喜燒「二本松」被檢舉違建，竟涉嫌向「二本松」負責人林建宏收賄數萬元，而未依規定予以裁罰；台北地檢署昨指揮廉政署兵分9路搜索郭、林2人住處、建管處林姓工友辦公位置及二本松等處，並約談3人及2名證人到場查證，訊後依貪污治罪條例違背收賄罪嫌諭令郭15萬元交保、林建宏10萬元交保，林姓工友請回。

二本松涮涮屋位於台北捷運大安站、科技大樓站附近，是台北頂級火鍋名店，更有網友稱它「火鍋界的愛馬仕」，包含「食尚玩家、木曜4超玩」等美食節目都曾造訪過並拍攝節目。

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檢廉獲報，2023年間，二本松、二本松橋山壽喜燒等2公司的地下室，其中有一間地下室為防空避難之用，公司卻改做餐廳，另一間地下室雖非防空避難用，但違法修建樓梯，另有一間店違法隔間，因此遭到檢舉，建管處獲報後派員處理，怎料，林建宏涉嫌向建管處時任股長郭威宣行賄數萬元。

檢廉昨兵分9路搜索3人住處、辦公位置及二本松2公司等處，並約談3人及2名證人到場查證，全案朝貪污治罪條例違背職務行、收賄等罪嫌偵辦。

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