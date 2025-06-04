又見律師洩密給詐團 4律師訊後各10萬元交保

律師胡書瑜訊後10萬元交保。（資料照）

2025/06/04 07:34

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦律師集體勾結詐團洩密案，台北地檢署昨（3日）指揮調查局台北市調查處兵分9路，搜索王琮鈞、黃昱嘉、胡書瑜、張嘉仁等4名律師的事務所及住處等，並約談4名律師、鄭鴻威及林佳毅等6名被告，全案朝組織犯罪、刑法洩密等罪嫌偵辦。檢方訊後諭令王、黃、胡、張4人各10萬交保，鄭鴻威20交保，林佳毅15萬元交保；6人均限制出境出海。

北檢偵辦律師集體勾結詐團洩密案，去年依違反組織犯罪條例、洗錢防制法及刑法洩密罪嫌，起訴鄭鴻威等16名律師、鄭的助理林佳毅、幫忙洗錢的會計師李昊承共18人；檢調追查發現，另有王琮鈞、黃昱嘉、胡書瑜、張嘉仁等4名律師涉與鄭合作，洩漏偵查案件聲押書、筆錄等秘密給詐團。

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據了解，胡書瑜曾因私密片被外流，懷疑是前男友張姓饒舌歌手所為，竟教唆友人孫培恩等人教訓張男，並支付69萬元當作報酬，此外，胡女還上網買GPS裝在張男女友的摩托車上，掌握2人行蹤，事後張男不甘三度出門被拿啤酒罐和棍棒毆打，造成四肢和頭部有多處瘀傷，還遭潑不明液體，憤而報警，北檢依去年傷害、個資法等罪起訴胡女等10人，怎料如今他又因洩密而被約談。

檢方調查，鄭鴻威加入男子連柏瑋為首的詐團「銀河車隊─美國」詐團，負責車手被逮後相關法律事務，包括查緝前防範措施、被查時如何應對、安排律師任辯護人，藉以監視車手是否供出上游，並取得偵查筆錄內容、扣案贓款數額等資訊，再轉告上游，以利管控風險、調派人力及認列虧損。

檢方調查，黃耕鴻等15名律師則受鄭鴻威或林佳毅等人指派擔任車手辯護人，利用陪同製作警詢、偵訊筆錄及聲請羈押閱卷機會，洩漏筆錄內容等資訊，這15人參與洩密案數達117件。

檢方去年5月間偵結，依違反組織犯罪條例、洗錢防制法及刑法洩密罪起訴，被告除鄭鴻威外，其餘15名被起訴律師為李明潔、張作詮、朱一品、黃耕鴻、廖瑞銓、蔡崇聖，這6人為各自事務所的主持律師；楊雅涵、林聰豪、賴季倉、湯建軒、曾彥鈞、官厚賢、陳漢笙、鍾璨鴻、李佳玟9人為受僱律師；全案尚在審理中。

檢調持續追查發現，前橋頭地院法官石育恩明知大學同窗好友鄭鴻威勾結詐騙集團洩密，仍邀鄭買房，協助將330萬元贓款藏在其法官辦公室，另接受鄭所託，將10萬元贓款轉交給鄭的旗下律師做為辯護人委任費，去年9月依洗錢罪起訴石育恩等人，此案尚在審理中。

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