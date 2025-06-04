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    渣夫沉迷網路遊戲還吸毒 妻大義滅親舉報

    渣夫玩網遊吸毒，妻大義滅親舉報。（情境照）

    渣夫玩網遊吸毒，妻大義滅親舉報。（情境照）

    2025/06/04 06:46

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳女發現先生張男沉迷網路遊戲，每月可噴掉20萬元，連房子租金與生活費都無法負擔，甚至在家吸毒，她憤而大義滅親舉報犯行，沒想到張男就此離家出走，還持續跟她要錢，陳女憤而提告休夫，新竹地院判准。

    108年結婚育有二名未成年子女的陳女說，先生張男平日喜歡玩網路遊戲，投入遊戲金額可達20萬元，自112年初開始無法負擔租金及生活費，112年5月她在家中發現毒品吸食器，先生否認吸毒，當年6月7日她又發現先生在家中吸毒，遂舉報犯行。

    張男因施用第二級毒品，而經偵查後遭新竹地方檢察署聲請勒戒，受法院裁定勒戒處分在案，自被舉報後即離家未歸，不知下落，期間失聯至112年12月起 ，才開始以簡訊跟她聯繫，聯繫内容有時要求她給10萬元，就願意離婚，有時又充滿謾罵，可以看出其精神狀況不穩定，因此她實在不敢跟先生見面，怕交付第一筆金錢後，又無法擺脫其不時索討金錢，人身安全堪虞，故只能透過訴訟，請求判准休夫。

    法官調查，陳女主張張男沉溺遊戲耗資頗鉅，並有吸食第二級毒品劣習，且經她舉報吸毒後、離家失聯多時，事後才以簡訊聯繫索取金錢，且時有謾罵，且有對妻兒施暴及辱罵情事，以致夫妻分居已近2年，久已無共營夫妻婚姻生活等事實，顯見婚姻中夫妻彼此扶持之特質已蕩然無存，僅存夫妻之名，而無夫妻之實，因此判准離婚。

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