建商找友人當幽靈仲介 坑殺投資夥伴300萬被判刑

建商找友人當幽靈仲介，坑殺投夥伴300萬遭判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/04 06:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣建設公司代表人徐男與陳男投資苗栗縣土地，出售後徐男竟找友人彭男當幽靈仲介，企圖坑殺陳男300萬仲介費，彭男甚至向檢察官作偽證，新竹地院依詐欺未遂罪將徐男判刑9月、彭男則依偽證罪判刑7月。

法官調查，徐男為竹縣某建設公司代表人，彭男則為其友人。徐男於102年1月至104年3月間，以其私人名義，邀請陳男共同投資坐落苗栗縣頭份市土地，雙方約定出資比例為各半，並於購入後，將本案土地借名登記於陳男配偶林女名下，而陳男則另委託徐男全權處理本案土地投資後續事項。

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事後本案土地於104年3月3日以1億5千萬元售出，並於104年3月23日移轉登記予買受人鄭男。

徐男明知本案土地出售給鄭男過程中，並未委任彭男擔任賣方仲介，竟於104年3月30日指示不知情的下屬製作「投報試算」，並於陳男可分配的盈餘記載「扣仲介費2％，300萬元」。又在105年10月14日，再次指示下屬製作「陳男結算建議」，並於陳男可分配盈餘記載「扣4％仲介費，300萬元」，使陳男誤以為自己必須分擔賣方仲介費300萬元。

徐男即以此詐術，企圖減少陳男可分配之盈餘，而使該部分盈餘歸於自己，惟最終因陳男察覺有異，提起民事訴訟並提出本案刑事告訴而未遂。

彭男明知本案土地出售過程中，自己並未受徐男委任擔任賣方仲介，竟為協助徐男脫免詐欺罪責，在地檢署虛偽證稱：「我是處理土地買賣的事情，徐男跟我說，如果有到這個金額（1億5千萬元），會給我4％服務費，我於104年年底收了徐男給我的300萬元服務費，他在新竹縣竹北市舊辦公室拿300萬元現金給我，現場只有我跟他2個人」等語。

彭男並於不詳時間地點，於「現金款項簽收單」簽名，並填寫日期為「104年12月31日」，而偽造徐男被告詐欺案件證據，徐男遲至112年4月17日始陳報簽收單影本給檢察官。

徐男辯稱自己是受陳男全權委託，處理本案土地的投資相關事宜，確實有委任彭男擔任賣方仲介。

彭男則辯稱沒有作偽證，講的話都是事實，他在本案土地買賣就是做賣方仲介，收的也就是賣方的服務費，如果當時沒有他處理，本案土地也不會成交。

法官認為，徐男未能維持一貫說詞、未能促使律師為其提出邏輯始終一致的主張，甚至於本案刑事訴訟中再次翻異前詞，提出與其向來立場更為不同的答辯內容，顯見其歷來所述概屬臨場即興杜撰，認定徐男所稱「本案土地買賣存在賣方仲介、需給付賣方仲介費」一事，乃屬虛妄。

此外，檢察官問鄭男在購買本案土地之前，認識或見過被告彭男嗎？對此，鄭男回答：不認識也沒見過。

法官審酌徐男枉顧告訴人的信任，為圖一己之私，遂行本案詐欺得利犯行，最終犯行雖屬未遂，但仍有不該；彭男為掩飾徐男犯行，竟向檢察官做出虛偽供述，並配合徐男偽造「現金款項簽收單」，法官考量被告2人均矢口否認的犯後態度，於偵審過程中耗費諸多司法資源，最後依將徐男依詐欺得利未遂罪判刑9月、彭男偽證罪判刑7月。

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