涉貪污收不正利益 陳歐珀移北檢複訊、妻子80萬交保

前立委陳歐珀涉嫌違背職務行賄、收賄等罪嫌，被移送北檢漏夜偵訊。（記者劉信德攝）

2025/06/04 00:54

〔記者王定傳／台北報導〕宜蘭縣民進黨前立委陳歐珀被檢舉在立委任職期間，涉幫商港業者向台灣港務公司協調租金，或推動「商港法」等事，涉有收受不正利益情形，台北地檢署昨指揮廉政署兵分14路搜索陳歐珀住處等，並約談陳歐珀及其妻子徐慧諭及涉行賄的聯興國際物流公司時任負責人洪英正等9名被告，全案朝違背職務行賄、收賄等罪嫌偵辦，漏夜偵訊中。

陳歐珀今晨0時25分左右移送北檢複訊，面對媒體詢問「有無貪污？」不發一語；此外，陳歐珀的妻子徐慧諭也被列為被告偵辦，檢方昨11時許複訊後諭令她80萬元交保。

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據了解，陳歐珀被檢舉涉貪的時間是2016年至2020年間，其中，聯興公司曾向台灣港務公司基隆港務分公司承租東岸貨櫃儲運場等，但2018年間，卻發生德國籍貨櫃輪梅爾斯號撞擊碼頭事件，致頭橋式起重機、部分貨櫃受損。

2年後即2020年間，陳歐珀推動「商港法第72條」等修法，希望把民有商港設施或其他陸上、水上財物毀損，以及因而所致營運損失的賠償費用者，列入可以勒令停止作業或禁止船舶入、出港事由，以確保損壞得以足額獲得賠償；由於聯興當時的負責人是洪英正，檢調將釐清此部份涉及行收賄請託修法等情事，另外，陳歐珀也曾幫業者召會向港務公司協調租金等事項，檢廉也會一併釐清。

檢廉昨搜索陳歐珀、洪男等人住所及聯興公司等，並約談陳歐珀夫妻、陳的特別顧問洪文宗、洪英正等9名被告與1名證人共10人到案，漏夜偵訊中。

陳歐珀年披民進黨戰袍出征選上宜蘭縣立委，連任3屆，2023年因捲入im.B詐騙風波而退選。

前立委陳歐珀的妻子徐慧諭在移送北檢偵訊後，被檢方諭令以80萬元交保。（記者劉信德攝）

涉嫌行賄的聯興國際物流公司創辦人洪英正被移送北檢偵訊。（記者劉信德攝）

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