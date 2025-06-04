騎機車闖紅燈撞死違規穿越行人 騎士判刑7月

三十餘歲的彭姓男子騎機車在台南學甲區中山路七十二之一號前附近路口闖紅燈撞上也違規穿越快車道的莊姓婦人，致莊婦傷重不治，台南地院判彭男七月徒刑。（圖取自google地圖）

2025/06/04 00:12

〔記者王俊忠／台南報導〕30餘歲的彭姓男子於2023年12月9日傍晚6點多，騎乘機車在台南市學甲區中山路72之1號前闖紅燈過路口，撞上也違規穿越快車道的莊姓婦人，致莊婦傷重送醫後不治。由於彭男與莊婦家屬談不攏賠償金額，迄今尚未賠償，台南地院依過失致死罪判他須入獄的7月有期徒刑；還可上訴。

檢警調查，彭男於2023年12月9日傍晚6點多，騎機車沿台南市學甲區中山路由東往西方向行駛，在騎到中山路72之1號前切換快車道時，疏於注意車前狀況，即貿然闖紅燈通過路口，剛好1名莊姓婦人徒步由北向南行走、也違規穿越快車道的馬路分向限制線，與彭男的機車車頭碰個正著。

請繼續往下閱讀...

莊婦被彭男機車撞擊後人倒地不起，被送到佳里奇美醫院急救，因她頭、胸部撞傷骨折、內出血、頸椎骨折、重度氣血胸等傷勢嚴重，不幸於當天晚間近9點許宣告不治。

台南地院審理指出，依據車禍鑑定委員會鑑定認為彭男機車闖紅燈與莊婦未走行人穿越道、違規穿越快車道，雙方都是肇事原因。另，彭男在警方到場時即表明承認自己是肇事者，符合自首要件，可減輕其刑；但，彭男違規闖紅燈、致莊婦喪失生命，讓其家人蒙受巨大悲痛，且與受害人家屬對賠償金額未能達成共識，迄今未賠償受害人家屬的損失，因此判他須入獄的7月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法