獨家》5台人赴泰生死未卜！小翁立友：恐陷緬甸詐騙產業鏈中

對於5名年輕人的可能現況，陳康岳坦言憂心忡忡。（魔術師「可樂」提供）

2025/06/04 00:25

〔記者許國楨／台中報導〕8名國人接受免費旅遊招待赴泰，抵機場隨即被送往緬甸詐騙園區，其中陳姓等3名婦人付贖獲釋，另5名年輕團員被轉賣到詐騙園區，至今仍生死未卜，先前在當地歷劫近兩百天，才得以返台的台中商演歌手「小翁立友」陳康岳分析，這5人恐已陷入詐騙產業鏈中，無法自拔。

陳康岳說，緬甸詐騙園區內的現況，吃喝玩樂嫖賭都有，如果是供餐的話，因為有些公司（詐團）是歐美盤，有些是東南亞盤，為了持續不間斷及不同的詐騙路線，一天會供4餐，住的方面有冷氣可以吹，還有KTV、夜店、賭場、甚至嫖妓服務，如果是歐美盤的話，每個星期日還會休市，然後就會休息，大家去喝酒。

請繼續往下閱讀...

至於嫖妓價格從新台幣5千到1萬5都有，讓人誤以為置身娛樂天堂，然而，這些看似豐盛的待遇背後，其實是配合詐騙集團的「工作需求」，因為每天幾乎24小時「輪班上線」詐騙，疲勞轟炸，不讓人有機會逃脫。

對於5名年輕人的可能現況，陳康岳坦言憂心忡忡，他說，33歲以下年輕人，通常是詐騙集團的最愛，因為「反應機智快、學得快」，一旦習慣園區內的賺錢或運作方式，很可能就此沉淪，樂此不疲，也有人覺得那邊詐騙錢「來得快又輕鬆」，即使知道非法，仍選擇留在當地，寧可背棄家人也不想回頭。

他直言：「在那邊，年輕人一旦上線，就像被綁住的豬仔，有些人甚至覺得這是最快賺到大錢的捷徑。」但並非所有人都能適應這種生活，有人可能因水土不服，或心理壓力無法負荷，選擇想辦法求援，只是時間點或是運氣不佳，始終無法脫困，只能「變成詐騙的骨幹」，繼續在園區裡幫詐騙集團撈錢。

刑事局中打對此表示，此案已由刑事局國際科掌握5人名單，年約20歲至30多歲間，且5人是自願搭機離台，後續沒有家屬或本人向警方求助、報案，也未接獲5人有在當地被害的情資，後續案情仍待釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法