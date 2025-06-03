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    駐地安全拉警報 !男子潛入南市某分局長室 帶走一支筆卻遺留證件影本

    男子潛入台南某警分局影印資料、帶走一支麥克筆，還進入分局長辦公室，示意圖。（記者王捷攝）

    男子潛入台南某警分局影印資料、帶走一支麥克筆，還進入分局長辦公室，示意圖。（記者王捷攝）

    2025/06/03 23:49

    〔記者王捷／台南報導〕台南一名男子月初潛入南市某警分局勤務中心影印證件資料，甚至還進入分局長辦公室，但他沒偷走任何機密，只帶走一支麥克筆，要不是他遺留證件影本，沒人知道他潛入分局核心。警方澄清，麥克筆是放在勤務中心，不是分局長辦公室，已依法函送男子，並加強駐地安全。

    據了解，這名男子的精神狀況不穩定，這個月初凌晨走進分局，向值班警員稱想要影印自己的證件等資料，警員拒絕男子並請他離開分局，豈料男子又繞到分局後門，進入位於1樓的勤務中心，大方操作影印機，還帶走一支麥克筆。

    影印資料後，男子也沒有離開，不知怎麼繞進分局2樓的分局長辦公室，在辦公室待了大約15分鐘後又走出分局，不僅當時勤務中心的兩位警員沒發現影印機被外人使用，分局上下都不曉得遭外人入侵，直到翌日分局長發現辦公室留下男子的影印資料，才得知駐地核心遭侵入。

    警方調閱監視器畫面，迅速鎖定男子身分，他雖未攜帶武器也無攻擊行為，但侵入警分局非公開區域、拿走財物，已將男子依法函送南檢，警方強調，將強化內部管控及來訪人員識別程序，避免類似事件重演。

    另方面，分局內部著手調查當天勤務疏失，強調沒有警員惰勤，整件風紀案尚未上報。警察局督察室表示，雖然未造成嚴重損失、傷亡，但將盡速釐清駐地區域未設防線，竟讓外人長驅直入還無人察覺。南檢目前尚未收到警方函送，強調會依法偵辦。

    律師林育宏說，刑法306條侵入住宅，是強調隱私區域與公共場所的劃分，即使公務機關不是私人住宅，進入非公開場所也可能涉法，較為著名的案例，是一名黃姓男子，他多次到台北市政府都市發展局陳情都沒有結果，有次直接闖進局長辦公室，還拒絕離開，台北地方法院認為，局長辦公室是市政大樓劃定的管制區域，非經許可不得進入，也是以無故侵入住宅罪處罰。

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