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    彰化婦投資虛幣分享獲利 家人「一句話」才驚覺被詐135萬

    警方安排鐘婦面交，在便利商店逮捕洪姓車手（右2）。（民眾提供）

    警方安排鐘婦面交，在便利商店逮捕洪姓車手（右2）。（民眾提供）

    2025/06/03 23:16

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣52歲鐘姓婦人投資虛擬貨幣，兩個多月內陸續以面交方式交出135萬元。當她向家人分享「獲利」，家人質疑「哪有人當面收錢？」鐘婦才驚覺不對，前往派出所查證，確認遭詐，警方並設局釣出車手逮人。

    警方調查，鐘婦在社群網站上看到投資「泰達幣」廣告，標榜高報酬、低風險，點入連結後隨即有自稱「理財專員」聯繫，協助她下載APP、分析行情，還安排人員當面收款。初期鐘婦投資數萬元，很快看到小額回本，信心大增，對方趁機鼓吹「再買幣就能出金」，她便持續投入，總額高達135萬元。

    鐘婦看著APP顯示獲利節節上升，信以為真，還與家人分享投資成果，沒想到家人一聽便懷疑：「投資怎麼會只賺不賠？虛擬貨幣還要當面收錢？」提醒她這不是正常投資虛擬貨幣模式，鐘婦越想越不對，前往北斗警分局中和派出所求證，員警比對詐騙案例後確認她遭詐，並鼓勵她配合設局抓車手。

    警方安排鐘婦假裝願再投資20萬元，與對方約定5月29日下午2點半在埤頭鄉一間超商面交，當場由便衣員警逮捕26歲洪姓車手，順利攔阻詐款。洪嫌到案後避重就輕，聲稱只是幫忙收錢，訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

    警方提醒，虛擬貨幣投資風險高，務必透過合法金融機構，勿輕信社群廣告或陌生投資訊息，如遇可疑狀況，應即撥打165反詐專線或洽派出所查證，以免血本無歸。

    洪男被捕後稱只是幫忙收錢，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。（民眾提供）

    洪男被捕後稱只是幫忙收錢，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。（民眾提供）

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