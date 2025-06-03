6/3 大樂透、今彩539頭獎均摃龜 端午加碼開10組

今晚（3日）開獎的第114000058期大樂透及第114000135期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/06/03 22:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕6月3日開獎的第114000135期今彩539及第114000058期大樂透頭獎均摃龜。

第114000058期大樂透中獎號碼「09、24、32、40、41、49，特別號：27」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得252萬4328元；參獎共49注中獎，每注可得5萬5479元；肆獎共132注中獎，每注可得1萬3239元；伍獎共2007注中獎，每注可得2000元；陸獎共2974注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬532注中獎，每注可得400元；普獎共3萬7577注中獎，每注可得400元。

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第114000058期49樂合彩中獎號碼為「09、24、32、40、41、49」。四合開出1注，每注可得20萬元；三合共66注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2059注中獎，每注可得1250元。

第114000135期今彩539中獎號碼為「07、20、21、25、34」。頭獎摃龜；貳獎共126注中獎，每注可得2萬元；參獎共4594注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬3687注中獎，每注可得50元。

第114000135期39樂合彩中獎號碼為「07、20、21、25、34」。四合摃龜；三合共76注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4439注中獎，每注可得1125元。

第114000135期3星彩中獎號碼為「466」。壹獎共62注中獎，每注可得5000元。

第114000135期4星彩中獎號碼為「1127」。壹獎共55注中獎，每注可得5萬元。

第114000058期大樂透端午加碼100組100萬獎項開出10組，總中獎注數為11注，9組為單注中獎、各得獎金100萬元，1組為2注均分、各得獎金50萬元。尚餘32組未開出，將於下期（6月6日）繼續加開。

相關連結請見︰

大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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