無照酒駕自撞北市分隔島 離譜畫面曝光

吳男酒駕撞到分隔島才停下，消防員追上前制止。（記者姚岳宏翻攝）

2025/06/03 19:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕22歲吳姓男子與友人在酒店喝完酒，清晨駕車行經台北市南京東路與復興北路口，停等紅燈時竟在車上睡著了，路人發現報警，警消到場敲車門，他竟鬆開剎車，讓車往前一路滑，直到自撞分隔島才停下，吳男不配合酒測，警方帶他到醫院強制採驗血液，換算酒測值高達0.77，加上無照駕駛，全案依公共危險罪送辦並開單告發。

松山分局中崙派出所今天傍晚指出，5月31日9時許接獲通報，稱松山區南京東路與復興北路口，有車輛駕駛側倒在副駕駛座上，車輛停滯不前，警消人員到場關心，未料駕駛吳男疑似受到驚嚇，鬆開原來踩著的煞車，車一路滑行自撞分隔島，經查現場僅車損，所幸並無其他人員傷亡。

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打開車門時，吳男渾身㪚發酒氣，趴在方向盤上呼呼大睡，叫醒後也不配合，拒絕接受酒精濃度測試，警方查出吳男兩年前也曾拒測過，駕照被吊銷，目前屬無照駕駛狀況，警方立刻報請檢察官核發血液鑑定書許可書獲准，並至醫院採集吳嫌血液。

經檢測，吳男血液內酒精濃度161.5mg/dl ，換算約呼氣濃度0.77mg/l，全案依公共危險罪移送台北地檢署偵辦。

警方強調「酒駕零容忍」，提醒民眾酒後切勿心存僥倖開車上路，應善用代駕、計程車或大眾運輸工具，確保自己與他人的生命安全。警方將持續加強執法，嚴懲酒駕行為。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

吳男泥醉拒不配合酒測。（記者姚岳宏翻攝）

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